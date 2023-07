Κόσμος

Βρετανία - BBC: καταγγελία για παρουσιαστή που φέρεται να πλήρωνε ανήλικο για γυμνές φωτογραφίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την κυβέρνηση να ασκεί πίεση, η διοίκηση αποφάσισε την διερεύνηση της καταγγελίας. Τι αναφέρει η καταγγελία από τους γονείς του ανήλικου.

-

Υπό την πίεση της κυβέρνησης, η διοίκηση του BBC ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα έπειτα από καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν στον βρετανικό Τύπο ότι ένας παρουσιαστής του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα πλήρωσε ένα παιδί 17 ετών χιλιάδες λίρες να του στέλνει φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου.

Η ταμπλόιντ Sun δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκευής τη μαρτυρία της μητέρας του παιδιού αυτού, η οποία κατηγόρησε έναν προβεβλημένο παρουσιαστή του BBC, χωρίς να τον κατονομάσει, ότι εκείνος πλήρωσε πολλές δεκάδες χιλιάδες λίρες στο παιδί της όταν ήταν 17 ετών για να του στείλει πορνογραφικές φωτογραφίες. Δεν διευκρινίστηκε αν το παιδί είναι κορίτσι ή αγόρι.

Η μητέρα του παιδιού ανέφερε στην Sun ότι ο άνδρας παρουσιαστής πλήρωσε τον/την έφηβο/η πάνω από 35.000 λίρες επί τρία χρόνια για να του στέλνει φωτογραφίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οικογένεια επικοινώνησε με το BBC στις 19 Μαΐου για να τους ενημερώσει για το συμβάν, αλλά ο παρουσιαστής συνέχισε να παρουσιάζει εκπομπές για αρκετές ακόμη εβδομάδες.

Λίγο μετά από μια επείγουσα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της υπουργού Πολιτισμού Λούσι Φρέιζερ και του γενικού συμβούλου του BBC Τιμ Ντέιβι, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε σε ανακοίνωσή του «ότι ένας άνδρας μέλος του προσωπικού του τέθηκε σε διαθεσιμότητα» και ότι ο όμιλος «εργάζεται να εξακριβώσει τα γεγονότα το συντομότερο δυνατό». Η Φρέιζερ έκανε λόγο για «βαθιά ανησυχητικές» καταγγελίες.

«Πρόκειται για ένα περίπλοκο και ταχέως εκτυλισσόμενο σύνολο περιστάσεων» και «είναι σημαντικό αυτά τα θέματα να αντιμετωπίζονται δίκαια και επισταμένα», πρόσθεσε η διοίκηση του BBC.

Αυτές οι καταγγελίες, που έγιναν πρωτοσέλιδα σε βρετανικά ΜΜΕ, πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις στην πολιτική τάξη και το υπουργείο Πολιτισμού κάλεσε το BBC να διεξάγει έρευνα «κατεπειγόντως και με ευαισθησία».

«Δεδομένης της φύσης των κατηγοριών, είναι σημαντικό να δοθεί χρόνος στο BBC για να διεξαγάγει αυτήν την έρευνα, να τεκμηριώσει τα γεγονότα και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού στο Twitter.

Στη ανακοίνωσή της, η διοίκηση του BBC επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε «τον Μάιο» για μια καταγγελία και ότι «νέες καταγγελίες» έφτασαν στη διοίκηση την Πέμπτη.

«Η ομάδα των ερευνητών του BBC εξέταζε (αυτή την υπόθεση) από τότε που καταγγέλθηκε και η υπόθεση παρακολουθείται ενεργά», δήλωσε ο Τιμ Ντέιβι σε εσωτερικό υπόμνημα.

Το BBC είχε ήδη επισημάνει την Παρασκευή «να αντιμετωπίζονται όλες οι κατηγορίες πολύ σοβαρά» και να υπάρχει «μια διαδικασία για την προληπτική αντιμετώπισή τους».

Αυτή είναι η υπόθεση φέρνει σε δύσκολη θέση τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα του οποίου η αμεροληψία αμφισβητείται τακτικά και του οποίου ο πρόεδρος αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Απρίλιο σε μια υπόθεση σύγκρουσης συμφερόντων επειδή βοήθησε, πριν από το διορισμό του ως επικεφαλής του BBC, τον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον για να πάρει δάνειο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από αστυνομικούς για έγκυο

Μιχαήλ Μπακνανάς ή Πακνανάς: Ο κηπουρός που έγινε Άγιος

Ρέθυμνο: επανέφεραν στη ζωή παιδί που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του