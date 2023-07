Πολιτική

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ο Μητσοτάκης στο Βίλνιους, συναντά Ερντογάν

Τα θέματα που θα τεθούν από τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λετονία και αυτά που θα απασχολήσουν τις διμερείς επαφές του.

Τη διερεύνηση της προοπτικής επανεκκίνησης των σχέσεων Ελλάδος - Τουρκίας προσφέρει η επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επίσης νεοεκλεγέντα Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μεθαύριο Τετάρτη 12 Ιουλίου στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «η θετική δυναμική που έχει διαμορφωθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη γειτονική χώρα και η επανεκλογή δύο νέων κυβερνήσεων με νωπή λαϊκή εντολή ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για επανεκκίνηση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας».

Στην κυβέρνηση τονίζουν, εξάλλου, ότι η πρώτη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν μετά το νέο κλίμα που έχει διαμορφωθεί, αλλά και της πολύμηνης εμπρηστικής ρητορικής που προηγήθηκε, είναι ένα θετικό βήμα για τον επαναπροσδιορισμό τω σχέσεων στη νέα αυτή περίοδο και για τις δύο χώρες. Οι ίδιες πηγές διαμηνύουν ότι «δεν πρέπει να χαθεί το momentum για διάλογο με την γειτονική χώρα» και επιβεβαιώνουν ότι με αυτή τη λογική προσέρχεται ο πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον κ. Ερντογάν.

Τα ίδια πρόσωπα υπενθυμίζουν, δε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει υπογραμμίσει σε όλους τους τόνους ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία πρέπει να είναι ανοικτοί σε όλα τα επίπεδα και αυτό θα επιδιωχθεί στην επόμενη φάση, όπως και η προώθηση της λεγόμενης «θετικής ατζέντας» που μπορεί να δημιουργήσει κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να λειτουργήσει προς όφελος των δύο λαών. Στην Αθήνα επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι «προφανώς υπάρχουν διαφωνίες.

Οι θέσεις της Τουρκίας είναι γνωστές. Το ίδιο και οι θέσεις της Ελλάδας. Το ότι διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι δεν συζητάμε» Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι «πάγια θέση της ελληνικής πλευράς είναι ότι ένας νέος κύκλος έντασης δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, ενώ ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ μιας ειλικρινούς σχέσης με τη γειτονική χώρα, υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, με διάλογο καλή τη πίστη, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Μένει να φανεί αν και η Τουρκία θέλει να γυρίσει σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών».

Από το Μέγαρο Μαξίμου γνωστοποιούν, δε, πως σήμερα το πρωί και ενόψει της συμμετοχής του πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στη Λετονία σήμερα ο πρωθυπουργός

Η διμερής οικονομική συνεργασία αλλά και το Μεταναστευτικό αναμένεται να τεθούν επί τάπητος κατά τις σημερινές επαφές του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Λετονία. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στη Λετονία την τελευταία εικοσαετία, επίσκεψη, που είχε αναβληθεί πέρυσι λόγω των εσωτερικών εξελίξεων στη Λετονία που βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο. Σημειώνεται, δε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί Λιθουανία και Εσθονία κι εκκρεμούσε η επίσκεψη στη Λετονία, η οποία πραγματοποιείται τώρα με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους.

Κυβερνητικές πηγές γνωστοποιούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κρισιάνις Κάρινς, με τον οποίο θα συζητηθεί η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών. Μάλιστα αργότερα και εν προκειμένω τον ερχόμενο Οκτώβριο θα ακολουθήσει επίσκεψη στις χώρες της Βαλτικής του υφυπουργού Εξωτερικών Κ.Φραγκογιάννη, αλλά και η συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τα ίδια πρόσωπα επισημαίνουν, μάλιστα, ότι στις επαφές του πρωθυπουργού στη Ρίγα της Λετονίας θα τεθεί επί τάπητος και το μεταναστευτικό. Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι η Λετονία, είναι αντιμέτωπη από το 2021 με το φαινόμενο της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης στα σύνορά της με τη Λευκορωσία στα οποία αναμένεται έως το τέλος του 2024 να έχει ολοκληρωθεί κατασκευή μονίμου φράκτη.

Μάλιστα ο Λετονός ομόλογος του Κυριάκου Μητσοτάκη προέρχεται από το κεντροδεξιό κόμμα Νέας Ενότητας και συμμετέχει επίσης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Λετονίας Έντβαρντς Σμίλτενς.

