Ιταλία: Φωτιά σε λεωφορείο που βρισκόταν μέσα σε σήραγγα (εικόνες)

Μέσα στη σήραγγα ήταν το λεωφορείο, όταν τυλίχθηκε στις φλόγες. Εικόνες από την επιχείρηση πυρόσβεσης.

Πυρκαγιά ξέσπασε το το απόγευμα της Κυριακής σε λεωφορείο που βρισκόταν σε σήραγγα, στον αυτοκινητόδρομο Α-12, κοντά στη Γένοβα. Αιτία, όπως φαίνεται, ήταν η υπερθέρμανση του οχήματος.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστών ήταν άμεση, και πολύ σύντομα κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

Εξαιτίας του καπνού, πολλοί επιβάτες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Στην σήραγγα Μόντε Τζιούγκο εστάλησαν οχήματα πρώτων βοηθειών.

Ο οδηγός του λεωφορείου, με σοβαρότερο πρόβλημα, εισήχθη στο πλησιέστερο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε θάλαμο με υπερβαρικό οξυγόνο. Η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Α-12 διεκόπει προσωρινά και οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν από τους οδηγούς να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.

