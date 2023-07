Οικονομία

Ναυάγιο Ζακύνθου: “Μακάρι να μην ξανανοίξει ποτέ”

Η υπεύθυνη καϊκιών της Ζακύνθου μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για το κλείσιμο της διάσημης παραλίας.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε η υπεύθυνη καϊκιών Ζακύνθου, για την παραλία Ναυάγιο, που παραμένει κλειστή.

Η παραλία που έκλεισε για λόγους ασφαλείας, μετά από συνεχείς κατολισθήσεις, αποτελούσε την πιο επισκέψιμη παραλία του νησιού και μία από τις διασημότερες της Ελλάδας.

Τα τουριστικά καΐκια πηγαίνουν πλέον τους τουρίστες για να δουν από μακριά το Ναυάγιο, ενώ το μπάνιο εκεί απαγορεύεται.

Η υπεύθυνη καϊκιών Ζακύνθου, τόνισε ότι, η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει αναπάντεχα καλά και ο κόσμος συρρέει στα καΐκια, παρά το ότι, δεν μπορούν να κολυμπήσουν στο Ναυάγιο.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για το αν θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι, για να ανοίξει η παραλία, είπε όχι, τονίζοντας την επικινδυνότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος.

«Μακάρι να μην ξανανοίξει ποτέ», είπε η Ντενίζ Γιατρά και αναγνωρίζοντας ότι «πολλοί θα την βρίσουν», εξήγησε ότι, ακόμα και αν ανοίξει, θα είναι για περιορισμένο αριθμό ατόμων, την ώρα που θα συρρέει χιλιάδες κόσμου για να την επισκεφτεί, κάτι που θα προκαλούσε επίσης προβλήματα.

«Είναι καλύτερα έτσι, γιατί έρχεται περισσότερος κόσμος, βλέπει το Ναυάγιο και κολυμπάνε σε άλλες ωραίες παραλίες του νησιού», κατέληξε.

