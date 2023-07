Υγεία - Περιβάλλον

Dentist Pass: “βροχή” οι αιτήσεις για το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας

Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής για το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας.

Περισσότερες από 129.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στο Dentist Pass, το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας του υπουργείου Υγείας, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που ξεκίνησε στις 23 Μαΐου και αναμένεται να καλύψει 660.000 παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα ετών.

Το Dentist Pass αναδεικνύει τη σημασία της προληπτικής οδοντιατρικής, καθώς και της σωστής ενημέρωσης γονέων και παιδιών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έλεγχο της στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και απομάκρυνση οδοντικής πλάκας, φθορίωση και παροχή σχετικών οδηγιών.

Η ενίσχυση λαμβάνεται, για λογαριασμό του παιδιού, από ενήλικο φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη, ενεργώντας ως ο εκπρόσωπος του παιδιού για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος.

Οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος (https://vouchers.gov.gr/dentistpass) ή μέσω ΚΕΠ έως την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση που ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά ωφελούμενο παιδί. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση πιστώνεται στον δικαιούχο γονέα ή κηδεμόνα σε μορφή άυλης χρεωστικής κάρτας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έξι πλήρεις ημερολογιακούς μήνες μετά τον μήνα έκδοσής της, σε οδοντιατρεία-ορθοδοντικά ιατρεία που βρίσκονται στην Ελλάδα και διαθέτουν POS με σχετικό κωδικό.

Το Dentist Pass εντάσσεται στη δράση «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας "Σπύρος Δοξιάδης"» του υπουργείου Υγείας και υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

