Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας: Οδηγίες προστασίας από την Ένωση Πνευμονολόγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγίες προστασίας από για τους ευάλωτους πολίτες ενόψει του καύσωνα δίνει η Ένωση Πνευμονολόγων.

-

Η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας, στο πλαίσιο των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενημερώνει τους πολίτες να παραμένουν σε εσωτερικούς κλιματιζόμενους χώρους και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις με έκθεση στη ζέστη.

Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά? προβλήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική? Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το βρογχικό? άσθμα, καλό? θα ήταν να βρίσκονται σε συνεχή? επαφή? με τον γιατρό? τους και να λαμβάνουν την αγωγή? τους συστηματικά? σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Συμπτώματα όπως η δυσκολία στην αναπνοή?, ο βήχας η? η αποβολή? πτυέλων θα πρέπει να αναφέρονται στον θεράποντα πνευμονολόγο.

Επιπρόσθετα, η επαρκής ενυδάτωση, η ισορροπημένη και υγιεινή? διατροφή?, ο ελαφρύς ρουχισμός, καθώς και η αποφυγή? της άσκησης σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες, αποτελούν τους βασικούς κανόνες για την προστασία του οργανισμού?.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Αστυνομικοί έσωσαν μωρό που το είχαν αφήσει σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Ναυάγιο Ζακύνθου: “Μακάρι να μην ξανανοίξει ποτέ”

Φυλακές Αυλώνα - Συμπλοκή: ταυτοποιήθηκαν τέσσερις κρατούμενοι για τα άγρια επεισόδια