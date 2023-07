Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μπάσκετ: O Παπαπέτρου κοντά στην επιστροφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «πράσινοι» κατέθεσαν πρόταση για διετές συμβόλαιο και αναμένουν την απάντηση του Έλληνα φόργουορντ

-







Μετά τον Κώστα Σλούκα, μια επιστροφή για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Αυτή του Ιωάννη Παπαπέτρου. Oι πράσινοι έκαναν την κίνηση, κατέθεσαν επίσημη πρόταση στον Έλληνα διεθνή φόργουορντ για διετές συμβόλαιο και αυτό που απομένει είναι το «ναι» από την πλευρά του παίκτη.

Οι πράσινοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχαν επαφές με τον παίκτη και την πλευρά του, έχοντας ουσιαστικά προετοιμάσει το… έδαφος την απόκτησή του.

Η απάντηση του παίκτη αναμένεται σύντομα, ενδεχομένως ακόμη και μέσα στην ημέρα, και εφόσον είναι αυτή που αναμένεται, τότε θα αποτελέσει άλλον έναν Έλληνα παίκτη που θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας. Θυμίζουμε ότι ήδη σε αυτό υπάρχουν οι Σλούκας, Μήτογλου, Μωραϊτης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Μαντζούκας, με τον Παπαπέτρου να είναι ο έκτος Έλληνας άσος που θα φορά τα πράσινα.

Πηγή: sport-fm.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Ο Τεντόγλου “πέταξε” για τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι

Χανιά: Αστυνομικοί έσωσαν μωρό που το είχαν αφήσει σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Ιταλία: Φωτιά σε λεωφορείο που βρισκόταν μέσα σε σήραγγα (εικόνες)