“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Συνελήφθη ηλικιωμένος που έκλεβε κινητά και πορτοφόλια

Τι βρέθηκε στην κατοχή του 71χρονου.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου χθες στο Πειραιά, ένας 71χρονος αλλοδαπός, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και πλαστογραφία πιστοποιητικών. Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας της διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της Κυριακής ο κατηγορούμενος αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο από την τσάντα γυναίκας στο χώρο του αεροδρομίου - και διέφυγε. Από έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος μετά την κλοπή, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο με προορισμό την περιοχή του Πειραιά, όπου κατόπιν αναζητήσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκε το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο, το οποίο αποδόθηκε στην παθούσα, και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης. Εξιχνιάστηκαν επιπλέον 4 περιπτώσεις κλοπών κινητών τηλεφώνων και πορτοφολιών από άτομα στο χώρο του αεροδρομίου.

Σημειώνεται ότι ο 71χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

