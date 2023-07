Αθλητικά

Μίροτιτς - El Mundo Deportivo: “με το ένα πόδι στο Μιλάνο, απέρριψε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό”

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κανένας από΄τους "αιώνιους" δεν έκλεισε τον Μίροτιτς, που "βλέπει" Μιλάνο.

Ο Νίκολα Μίροτιτς ήταν μετά την αποχώρηση του Σλούκα από τον Ολυμπιακό και την μεταγραφή "βόμβα" στον Παναθηναϊκό, το "μήλον τις έριδος" για τις δύο ομάδες.

Σύμφωνα με την El Mundo Deportivo ο Νίκολα Μίροτιτς φαίνεται ότι απέρριψε τις προτάσεις των αιωνίων και ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο.

«Ο Μίροτιτς είναι με το ένα πόδι στο Μιλάνο» αναφέρει ο σχετικός τίτλος του κειμένου που βρίσκεται στην έντυπη έκδοση του Ισπανικού Μέσου, με την υποσημείωση πως ο παίκτης απέρριψε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Το δημοσίευμα εξηγεί πως εκκρεμεί η αποδέσμευση του 33χρονου φόργουορντ από την Μπαρτσελόνα για να ολοκληρωθεί το deal. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το ποσό της αποζημίωσης που θα πάρει ο Μίροτιτς για τα δύο τελευταία χρόνια του συμβολαίου του μπορεί να φτάσει στα 15-16 εκατ. ευρώ, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν είναι κοντά σε συναινετικό διαζύγιο και το πιθανότερο είναι να λύσουν τις διαφορές τους στο δικαστήριο.

