Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό

Μεταγραφική "βόμβα" στο μπάσκετ. Κλείνει στον Παναθηναϊκό ο Κώστας Σλούκας.

Παίκτης του Παναθηναϊκού και με τη... βούλα είναι ο Κώστας Σλούκας. Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ βρέθηκε στα γραφεία της «πράσινης» ΚΑΕ και μετά τη συνάντηση που είχε με τον «ισχυρό άνδρα» του «τριφυλλιού», Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και ανακοινώθηκε!

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Κώστα Σλούκα για τα επόμενα τρία χρόνια. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους Παναθηναϊκούς!», ανέφερε η λιτή ανακοίνωση του Παναθηναϊκού στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ στο twitter.

Καλό καλοκαίρι σε όλους τους Παναθηναϊκούς!#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/lWed3y4Sq7 — Panathinaikos BC (@paobcgr) July 8, 2023

Ο 33χρονος, ο οποίος πρόσφατα έλυσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, θα αποτελέσει τον ηγέτη της νέας ομάδας που «χτίζει» ο Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό.

Λίγα λεπτά αργότερα στην ανακοίνωση προστέθηκε και το βιογραφικό του Κώστα Σλούκα. Αναλυτικά:

«Ο Κώστας Σλούκας γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 1990 στη Θεσσαλονίκη, έχει ύψος 1.90μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Έχει κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο της Euroleague (2012, 2013 και 2017), ενώ συνολικά έχει αγωνιστεί σε επτά τελικούς της διοργάνωσης (2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, και 2023).

Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στον Μέγα Αλέξανδρο και ακολούθως αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής του Μαντουλίδη.

Το 2008 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό και το 2010 δόθηκε δανεικός στον Άρη. To 2011 επέστρεψε στους ερυθρόλευκους και το 2012 κατέκτησε μαζί τους την Euroleague, έχοντας 5.5 πόντους, 1.6 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ ανά αγώνα καθώς και το πρωτάθλημα Ελλάδος όπου μέτρησε 7.8 πόντους, 2 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ ανά ματς.

Τη σεζόν 2012-2013 στέφθηκε για δεύτερη φορά πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, ενώ κατέκτησε και το Intercontinental Cup. Στην ομάδα του Πειραιά αγωνίστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2015 και στην τελευταία του σεζόν εκεί είχε 6.7 πόντους, 3.1 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Euroleague. Επίσης, κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος μετρώντας 8.4 πόντους, 4.6 ασίστ και 2.2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2015 «μετακόμισε» στη Fenerbahce, όπου και παρέμεινε ως το 2020. Με την τουρκική ομάδα κατέκτησε έναν τίτλο στη Euroleague (2017), τρία Πρωταθλήματα (2016, 2017, 2018), ισάριθμα Κύπελλα (2016, 2019, 2020) καθώς και ένα President Cup Τουρκίας (2016). Τη σεζόν που στέφτηκε για τρίτη φορά Πρωταθλητής Ευρώπης είχε 9.2 πόντους, 4.5 ασίστ και 2.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Η καλύτερή του χρονιά από πλευράς αριθμών στη Fenerbahce ήταν η 2019-2020 όταν και είχε 11.8 πόντους, 6.1 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Στις 24 Ιουλίου 2020 επέστρεψε στον Ολυμπιακό και στα τρία χρόνια που παρέμεινε στην ομάδα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2022, 2023), δύο Κύπελλα (2022, 2023) και ένα Σούπερ Καπ (2022). Ολοκλήρωσε τη σεζόν 2022-2023 έχοντας 11 πόντους, 5.6 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Euroleague φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Κώστας Σλούκας αγωνίστηκε από νεαρή ηλικία σε όλα τα κλιμάκια των Εθνικών Ομάδων με αρκετούς τίτλους και ατομικές διακρίσεις σε μεγάλες διοργανώσεις. Συμμετείχε στην Εθνική Ομάδα Εφήβων, με την οποία κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του 2007 και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του 2008 στη Ρόδο, όπου κατατάχθηκε στην Κορυφαία Ομάδα της διοργάνωσης. Επίσης κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 του 2009 και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του 2009. Ακόμα κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του 2010.

Τον επόμενο χρόνο συμμετείχε με την Εθνική Ελλάδας ανδρών στο Ευρωμπάσκετ 2011 στη Λιθουανία, στο οποίο η Εθνική τερμάτισε 6η. Το 2013 ήταν στην αποστολή για το Ευρωμπάσκετ 2013 στη Σλοβενία, όπου η Εθνική κατέκτησε την 11η θέση. Ο Σλούκας ήταν παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στην Ισπανία, καθώς και στο Ευρωμπάσκετ 2015. Αγωνίστηκε επίσης στο Ευρωμπάσκετ 2017, στο οποίο ήταν ένας από τους κορυφαίος παίκτες της ομάδας, έχοντας μέσο όρο 14.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 1.1 κλέψιμο και 4.1 ασίστ. Το 2019, αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας. Ήταν παρών στο Προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά και στο Ευρωμπάσκετ 2022, στο οποίο η Εθνική έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, όπου και ηττήθηκε από τη Γερμανία με 107-96. Ο ίδιος στη διοργάνωση είχε 10 πόντους, 2.9 ασίστ και 1.6 ριμπάουντ σε 7 αγώνες με 21.9 λεπτά συμμετοχής.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε Συλλογικό Επίπεδο

Πρωταθλητής Ευρώπης (2012, 2013, 2017)

Intercontinental Cup (2013)

Πρωταθλητής Ελλάδος (2012, 2015, 2022, 2023)

Πρωταθλητής Τουρκίας (2016, 2017, 2018)

Κύπελλο Ελλάδος (2010, 2022, 2023)

Κύπελλο Τουρκίας (2016, 2019, 2020)

President Cup Τουρκίας (2016)

Φιναλίστ Ευρωλίγκας (2015, 2016, 2018, 2023)

Σε Εθνικό Επίπεδο

Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο U19 το 2009

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 το 2009

Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 το 2010

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18 το 2008

Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18 το 2007

Μέλος της Εθνικής Ανδρών

Σε Ατομικό Επίπεδο

Μέλος της πρώτης ομάδας της Euroleague (2018-19)

Μέλος της κορυφαίας 5άδας του Ελληνικού Πρωταθλήματος (2015)

Καλύτερος νέος παίκτης του Ελληνικού Πρωταθλήματος (2011)»

