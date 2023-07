Αθλητικά

Formula 1 – GP Βρετανίας: Υψηλές ταχύτητες και πρωτιά στην τηλεθέαση

Ο Φερστάπεν απόλυτος κυρίαρχος ακόμα ενός Grand Prix κέρδισε εντυπώσεις και βλέμματα. Όσα έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία.

-

Το 10ο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στο «Silverstone Circuit» της Μεγάλης Βρετανίας και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 9 Ιουλίου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή, και πάλι, τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έγραψε ιστορία σημειώνοντας την 11η σερί νίκη της Red Bull. Πίσω του έγινε χαμός για τις άλλες δύο θέσεις στο βάθρο.

Η αναμέτρηση των οδηγών κέρδισε το ενδιαφέρον των φίλων της Formula 1, καθώς στο δυναμικό κοινό 18-54 ο αγώνας στην Μεγάλη Βρετανία κατέγραψε 23% και ήταν πρώτος στη ζώνη προβολής του με διαφορά 10,6 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Οι άνδρες έδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις μάχες των μονοθέσιων της Formula 1, με το ανδρικό κοινό ηλικίας 15-24 να φτάνει το 47,9% και τους άνδρες 45-54 το 29,3%. Και οι γυναίκες, όμως, είδαν Formula 1, αφού σε επιμέρους κοινό (15-24) η τηλεθέαση χτύπησε 26,2%! Επίσης, η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW», που προηγήθηκε του αγώνα, στους άνδρες ηλικίας 45-54 έφτασε το 17,5% και στις γυναίκες ηλικίας 45-54 το 14,4%.

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 10ο GRAND PRIX ΤΗΣ FORMULA 1 ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Συναρπαστική ήταν η εξέλιξη του Βρετανικού GP με τις McLaren να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη και παραλίγο και την μεγάλη ανατροπή. Το σβήσιμο των κόκκινων φώτων βρήκε τον Νόρις, που εκκινούσε 2ος, να στρίβει 1ος και να κρατά τον Φερστράπεν πίσω του. Ο Ολλανδός είχε αρκετό σπινάρισμα στην εκκίνηση, έχασε την 1η θέση και οριακά κράτησε στη 2η πίσω του τον Πιάστρι. Του πήρε πέντε γύρους για να μπορέσει να περάσει τον Νόρις. Χρειάστηκε το DRS και αρκετή προσπάθεια για να ανακτήσει την 1η θέση. Μετέπειτα ήταν εντυπωσιακό ότι δεν μπορούσε να ξεμακρύνει από την ταχύτατη McLaren. Οι Νόρις και Πιάστρι ακολουθούσαν από κοντά την Red Bull.

Ο αγώνας άρχισε να εξελίσσεται προβλέψιμα με τις Ferrari να ακολουθούν. Ο Ράσελ πίεσε ασφυκτικά τον Λεκλέρκ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, παρότι είχε εκκινήσει με τη μαλακή γόμα που ήταν θεωρητικά ταχύτερη. Πιο πίσω ο Χάμιλτον κατάφερε με τη χρήση DRS να περάσει τον Αλόνσο και ν’ ανέβει 7ος πίσω από το Σάινθ. Οι Mercedes πίεζαν τις Ferrari, χωρίς κάποια επιτυχία. Τα μαύρα βέλη δεν είχαν την ταχύτητα να περάσουν, αλλά οι κόκκινοι έκαναν πάλι το θαύμα τους. Τράβηξαν τον Λεκλέρκ για αλλαγή ελαστικών στον 18ο γύρο, ρίχνοντάς τον στην 12η θέση. Του έβαλαν τη σκληρή γόμα που δεν τον βόλεψε.

Οι ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν όταν έμεινε από υβριδική μηχανή ο Κέβιν Μάγκνουσεν. Το αυτοκίνητο ασφαλείας έδωσε τη δυνατότητα στους οδηγούς ν΄ αλλάξουν λάστιχα. Χαμένοι ήταν όσοι το είχαν ήδη κάνει όπως οι Πιάστρι, Σάινθ, Ράσελ. Κερδισμένοι ήταν όσοι το εκμεταλλεύτηκαν, όπως ο Χάμιλτον. Ο Βρετανός βρέθηκε 3ος και πίεσε προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα της μαλακής γόμας. Παρότι ο Νόρις είχε τη σκληρή γόμα, δεν κατάφερε να τον περάσει αν και βρέθηκαν πλάι, πλάι πριν την Copse. Έτσι, τερμάτισαν στη 2η και 3η θέση με τον Χάμιλτον να εκθειάζει την ταχύτητα της McLaren στις γρήγορες καμπές.

Πίσω τους τερμάτισαν οι Πιάστρι, Ράσελ, Πέρεζ, Αλόνσο, Άλμπον. Ο Φερστάπεν πήρε και το βαθμό του ταχύτερου γύρου.

Ο Λάντο Νόρις με την αναβαθμισμένη McLaren κατάφερε να κρατήσει πίσω του το Χάμιλτον. Έτσι, ο Βρετανός επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου. Ο Χάμιλτον έχει κερδίσει 8 φορές στο Σίλβερστον και ανέβηκε για 14η φορά στο βάθρο, ρεκόρ μοναδικό. Την ίδια στιγμή ο Νόρις ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο του αγώνα της πατρίδας του και αναδείχτηκε οδηγός της ημέρας με 45%. Η τελευταία φορά που είχαν βρεθεί δυο Βρετανοί στο βάθρο του Βρετανικού GP ήταν το 1999: Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ είχε κερδίσει με τη McLaren μπροστά από τον Έντι Ιρβάιν με τη Ferrari.

Η τελική κατάταξη του 10ου Grand Prix στην Μεγάλη Βρετανία έχει ως εξής:

Στη βαθμολογία, πλέον, ο Φερστάπεν έχει προβάδισμα 99 βαθμών από τον δεύτερο Πέρεζ, ενώ στη βαθμολογία των κατασκευαστών η Red Bull έχει προβάδισμα 208 βαθμών από την Mercedes.

Οι οδηγοί δίνουν επόμενο ραντεβού στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, την Κυριακή 23 Ιουλίου στις 16:00, για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων που θα μεταδοθεί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μη χάσετε στιγμή!

