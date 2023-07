Οικονομία

“Ελλάδα 2.0” - Παπαθανάσης: Στόχος η ορθή αξιοποίηση κάθε ευρώ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Παπαθανάσης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του, και ειδικότερα για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

-







«Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ορθή αξιοποίηση κάθε ευρώ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0"», όπως σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στην χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβούλιου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιμελητηρίου, ο κ. Παπαθανάσης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του, και ειδικότερα για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Ο αναπληρωτής υπουργός συγκεκριμένα δήλωσε: «Βρισκόμαστε στην αρχή της περιόδου εφαρμογής του ιστορικά μεγαλύτερου προϋπολογισμού για αναπτυξιακές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Βασικές προκλήσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δύο χρηματοδοτικών μέσων, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" και του ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων και ο αποτελεσματικός συντονισμός των δύο προγραμμάτων.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ορθή αξιοποίηση κάθε ευρώ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", το οποίο περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις. Το πρώτο εγκεκριμένο πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη "Ανταγωνιστικότητα 2021-2027" έχει ήδη ενεργοποιηθεί με την έκδοση και την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τις δύο από τις μεγαλύτερες προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ, του "Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" και της "Πράσινης Μετάβασης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων", με μεγάλη συμμετοχή.

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων στην επιχειρηματικότητα δεν σημαίνει μόνο απορρόφηση, σημαίνει βιωσιμότητα των επενδύσεων και μετρήσιμα αποτελέσματα για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε όλες τις περιφέρειες». Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, τόνισε ότι η συγκέντρωση όλων των προγραμμάτων ενίσχυσης και των χρηματοδοτικών εργαλείων στο υπουργείο Οικονομικών είναι μια δομική αλλαγή με θετικό πρόσημο, καθώς δημιουργεί ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις και επιτρέπει την επιτελική διαχείριση του συνόλου των διαθέσιμων πόρων.

Ακόμα, χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι ένα τόσο απαιτητικό εγχείρημα βρίσκεται υπό την ευθύνη ενός ανθρώπου με μεγάλη εμπειρία σε θέματα επενδύσεων και επιχειρηματικότητας και με βαθιά γνώση των πραγματικών συνθηκών στην αγορά.

Αναφορικά με τη σημασία της έγκαιρης και ποιοτικής αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, η πρόεδρος είπε ότι τα κεφάλαια αυτά δημιουργούν ένα ισχυρό ανάχωμα ενάντια στις υφεσιακές πιέσεις που δέχεται σήμερα όλη η Ευρώπη και υποστηρίζουν, κυρίως, την προσπάθεια μετάβασης σε ένα περισσότερο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο. Από την πλευρά τους, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. «Στο νέο ΕΣΠΑ υπάρχουν ήδη πάνω από 8.300 αιτήσεις ύψους 780 εκατ. ευρώ από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Έχουμε, επίσης, στοιχεία που δείχνουν ότι 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχεδιάζουν επενδύσεις αναβάθμισης. Και οι μισές από αυτές στοχεύουν ή αξιοποιούν ήδη πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θεωρώ ότι το ενδιαφέρον θα αυξηθεί στο επόμενο διάστημα - καθώς εμπεδώνεται όλο και περισσότερο η εμπιστοσύνη στη σταθερότητα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε η κυρία Εφραίμογλου.

Στη συνέχεια η ίδια, αναφέρθηκε στα βήματα που αναμένει ο επιχειρηματικός κόσμος από τη νέα κυβέρνηση, όπως η προκήρυξη των επόμενων δράσεων του ΕΣΠΑ και η συνέχιση και επιτάχυνση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ιδιαίτερα στάθηκε στον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, τονίζοντας: «Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ροή χρηματοδότησης από τις τράπεζες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να διευρυνθεί ουσιαστικά η περίμετρος των επιχειρήσεων που μπορούν να αντλήσουν δάνεια με βιώσιμους όρους, για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει κινητοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση μέσω του Know Your Customer. Το ενδιαφέρον από την αγορά είναι υψηλό και ελπίζουμε πραγματικά ότι ο στόχος να προστεθούν 60.000 τραπεζικά χρηματοδοτήσιμες επιχειρήσεις θα μπορέσει να επιτευχθεί». Επίσης, αναφέρθηκε στις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν από τις δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων και την επιτάχυνση των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Σε ό,τι αφορά στο ΕΒΕΑ, η κυρία Εφραίμογλου τόνισε ότι «το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών θα συνεχίσει να είναι αξιόπιστος, ουσιαστικός σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια» και πρόσθεσε: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες. Να αξιοποιήσουμε δομές και τεχνογνωσία, να συνεργαστούμε και να στηρίξουμε κάθε θετική παρέμβαση από την πλευρά της Πολιτείας και ειδικότερα του υπουργείου σας. Η διαχείριση των κοινοτικών πόρων είναι καταλυτικός παράγοντας για την υγιή και διατηρήσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας. Για μια ανάπτυξη με μικρότερες ανισότητες, με περισσότερες ευκαιρίες. Σήμερα η προσπάθεια αυτή βρίσκεται σε καλό δρόμο και - θα έλεγα - και σε καλά χέρια. Η πρόκληση είναι να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας, να διασφαλίσουμε ότι οι ευκαιρίες θα αξιοποιηθούν σωστά, έγκαιρα και με το μέγιστο δυνατό όφελος για τον τόπο».













“Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα”: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Γεωργιάδης: Έκτακτη εισφορά για εργαζόμενους συνταξιούχους και κατάργηση κρατήσεων