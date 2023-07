Οικονομία

Χατζηδάκης για 15ετές ομόλογο: Η επιτυχία του πιστοποιεί την έλευση της επενδυτικής βαθμίδας

Η σημερινή έκδοση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σημαντική υπερκάλυψη, παρά τη συνεχιζόμενη υψηλή αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ.

Η επιτυχία της έκδοσης του 15ετούς ομολόγου πιστοποιεί την έλευση της επενδυτικής βαθμίδας, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή τη σημερινή έκδοση 15ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ, μέσω της οποίας το Δημόσιο άντλησε από τις αγορές 3,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,45%.

Ειδικότερα, ο υπουργός ανέφερε τα εξής:

«Η σημερινή έκδοση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σημαντική υπερκάλυψη, παρά τη συνεχιζόμενη υψηλή αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με καλή ποιότητα κεφαλαίων. Τα αποτελέσματα της έκδοσης πιστοποιούν την έλευση της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα μας, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού της οικονομίας. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό, μεταξύ άλλων, με την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή των διμερών δανείων του πρώτου μνημονίου, υπηρετούν το στόχο της κυβέρνησης για συνέχιση της πτωτικής πορείας του δημοσίου χρέους κάτω από το 140% του ΑΕΠ έως το 2027, στον οποίο έχουμε δεσμευτεί».

