Ηράκλειο: Ασθενής σκοτώθηκε μέσα στο νοσοκομείο

Την τελευταία του πνοή άφησε μέσα στο νοσοκομείο ένας άνδρας, μετά από δυστύχημα.

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Τρίτης 11 Ιουλίου, ένας 84χρονος άνδρας στο Ηράκλειο μετά από πτώση.

Συγκεκριμένα ο ηλικιωμένος άνδρας νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ το τελευταίο διάστημα καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο άτυχος άνδρας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες χθες το πρωί έπεσε από εσωτερικές σκάλες του νοσοκομείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Πηγή: neakriti.gr

