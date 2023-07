Κοινωνία

Ίλιον: Αιματηρή ληστεία με θύμα νεαρό άνδρα

Πώς ένας νεαρός που έκανε βόλτα με τον φίλο του κατέληξε στο νοσοκομείο.

Ένας 20χρονος τραυματίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας στο Ίλιον.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:20, στο Πάρκο Τρίτση, δύο άγνωστοι δράστες, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, πλησίασαν τον 20χρονο και έναν φίλο του 21 ετών για να τους κλέψουν τα τσαντάκια που είχαν μαζί τους.

Οι δύο νεαροί αντιστάθηκαν, με αποτέλεσμα ο ένας δράστης να τραυματίσει με μαχαίρι τον 20χρονο στον γλουτό.

Ο 20χρονος μετέβη μόνος του σε νοσοκομείο όπου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

