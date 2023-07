Πολιτισμός

Καύσωνας “Cleon”: Τα μέτρα σε αρχαιολογικούς χώρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλέψεις για τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους σε αρχαιολογικούς χώρους ενόψει του καύσωνα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού.

-

Σχετικές κατευθύνσεις, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την προστασία της υγείας επισκεπτών και εργαζομένων στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, έδωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κατά τη νέα σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο ΥΠΠΟΑ, όπου συζητήθηκε η εφαρμογή μέτρων προστασίας στους αρχαιολογικούς χώρους, ενόψει του επικείμενου καύσωνα.

Η Λίνα Μενδώνη ζήτησε, επίσης, τον αποτελεσματικό συντονισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών. Στο ίδιο πλαίσιο, θα εξετάζεται -κατά περίπτωση- η αναγκαιότητα για τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας ή και για τη διακοπή της λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων κατά τις ημέρες με υψηλή επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς ή/και με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Σε αυτήν την περίπτωση θα ενημερώνεται το κοινό με σχετική ανακοίνωση.

Σε κάθε περίπτωση -σημειώνει η ίδια ανακοίνωση- οι Εφορείες Αρχαιοτήτων θα μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων τους και για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις συνθήκες του τόπου παροχής εργασίας τους. Ενδεικτικά, επισημαίνεται ότι για τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, επιβάλλεται η διαμόρφωση σκιερού μέρους για τα διαλείμματα και ο προγραμματισμός των εργασιών, ώστε να γίνονται στις ώρες, που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες προς τις Εφορείες Αρχαιοτήτων να μεριμνήσουν άμεσα για τα ακόλουθα:

Λειτουργικό έλεγχο των υφιστάμενων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως μόνιμα υδροδοτικά πυροσβεστικά δίκτυα, πυροσβεστήρες, συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης και πυρανίχνευσης.

Διασφάλιση απρόσκοπτης επικοινωνίας με την κατά τόπους αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και ορισμό, στον βαθμό που δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί, συνδέσμων διεπαφής, για όλο το 24ωρο.

Ενημέρωση, σε καθημερινή βάση, από τους Ημερήσιους Χάρτες Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για τον βαθμό επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, στις περιοχές που βρίσκονται τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, αρμοδιότητάς τους.

για τον βαθμό επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, στις περιοχές που βρίσκονται τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, αρμοδιότητάς τους. Διεξαγωγή επαναληπτικών καθαρισμών, εφόσον απαιτείται, εντός των περιφραγμένων αρχαιολογικών χώρων και απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων φυτικής καύσιμης ύλης και λοιπών καυστών υλικών.

Διαβροχή εδαφών τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, εντός των αρχαιολογικών χώρων, με προτεραιότητα στις περιοχές περιμετρικά των μνημείων και των ξύλινων κατασκευών φροντίζοντας, παράλληλα, και για την επάρκεια ύδατος στα συστήματα πυρόσβεσης.

Ετοιμότητα του προσωπικού των Υπηρεσιών για ενδεχόμενη ανάγκη εφαρμογής των σχεδίων απομάκρυνσης των επισκεπτών.

Αναβολή, κατά περίπτωση, πολιτιστικών εκδηλώσεων, τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας ή και διακοπή της λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων τις ημέρες με υψηλή επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς ή/και με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και των επισκεπτών.

Εποπτεία του προσωπικού φύλαξης, σε περίπτωση αδιαθεσίας των επισκεπτών, λόγω υψηλής θερμικής καταπόνησης, ειδικά όσων ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, και παροχή σχετικών οδηγιών κατά την είσοδο των επισκεπτών, δημιουργία χώρων με σκίαση, αξιοποίηση κλιματιζόμενων χώρων κτλ.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση υπό συνθήκες καύσωνα.

Η χτεσινή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου, της προέδρου και του γενικού διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) Νικολέττας Βαλάκου και Ηλία Πατσαρούχα, της αν. Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών Έλενας Κουντούρη, του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του υπουργείου Πολιτισμού Γιάννη Τσακοπιάκου και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.

Ακρόπολη

Ειδικότερα, για τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης έχει ληφθεί μέριμνα για την τοποθέτηση σκιαδίων προστασίας των επισκεπτών, στις εισόδους του αρχαιολογικού χώρου, και δωρεάν διανομή εμφιαλωμένου νερού, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με τον οποίο το υπουργείο Πολιτισμού έχει αναπτύξει στενή συνεργασία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Για την Ακρόπολη, όπως και για άλλους χώρους, στους οποίους αναπτύσσονται αντίστοιχες θερμοκρασίες, προβλέπεται και η διακοπή της λειτουργίας τους κατά τις ώρες θερμοκρασιακής αιχμής (12.00 - 5.00μ.μ.) για την οποία θα υπάρχει έγκαιρη γνωστοποίηση μέσω του ΟΔΑΠ και της ιστοσελίδας της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Οι επισκέπτες που θα χρειαστεί να ακυρώσουν την προγραμματισμένη επίσκεψή τους στον Αρχαιολογικό Χώρο Ακρόπολης εξαιτίας του καύσωνα και της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας του χώρου, έχουν τις εξής εναλλακτικές επιλογές: Μπορούν, είτε να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος του εισιτηρίου τους για ένα έτος ή να επιλέξουν την επιστροφή του σχετικού αντιτίμου, με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο eticket-support@odap.gr, αναφέροντας τον κωδικό του εισιτηρίου.

Σημειώνεται ότι οι επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μπορούν να ενημερώνονται και από τους ιστότοπους του υπουργείου Υγείας , του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τον ιστότοπο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον δείκτη δυσφορίας ή θερμικής καταπόνησης .

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Καταγγελία: οικογενειακός φίλος βίαζε ανήλικη

Χανιά: Σκοτώθηκε φτιάχνοντας το περιβόλι του

Σκρέκας: Τρίμηνη η παράταση του market pass