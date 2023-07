Κοινωνία

Γλυφάδα: άρπαξαν χρηματοκιβώτιο και το πέταξαν στα σκουπίδια

Ένας υπάλληλος καθαριότητας εντόπισε το κλεμμένο χρηματοκιβώτιο μέσα σε ένα κάδο σκουπιδιών...

Θύμα διάρρηξης έπεσε χθες το βράδυ ένας 59χρονος άνδρας στη Γλυφάδα.

Ειδικότερα, άγνωστοι δράστες εισήλθαν στο διαμέρισμά του, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίας, και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε άγνωστο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις 20:00 έως τις 22:00, όταν ο 59χρονος απουσίαζε από το διαμέρισμά του.

Στη συνέχεια, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ένας δημοτικός υπάλληλος εντόπισε το κλεμμένο χρηματοκιβώτιο σε κάδο σκουπιδιών στην περιοχή της Παλαιάς Φωκαίας. Όπως διαπιστώθηκε ήταν παραβιασμένο και οι δράστες είχαν αφήσει μέσα κάποια προσωπικά έγγραφα του θύματος αλλά και κοσμήματα faux bijoux.

