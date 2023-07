Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Παπαπέτρου

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος επιστρέφει στους «πράσινους» μετά από μόλις έναν χρόνο απουσίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επιστροφή του Ιωάννη Παπαπέτρου στην ομάδα μας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 1994 στην Πάτρα, έχει ύψος 2.07μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ. Είναι γιος του παλαίμαχου άσου του Παναθηναϊκού, Αργύρη Παπαπέτρου και ξεκίνησε την μπασκετική του καριέρα από τις ακαδημίες του Ηλυσιακού. Σε ηλικία 16 ετών πραγματοποίησε το υπερατλαντικό ταξίδι και ολοκλήρωσε στη Florida Air Academy τις υποχρεωτικές βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το 2012, ο Παπαπέτρου εισήχθη στο Πανεπιστήμιο του Texas και αγωνίστηκε στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα με τη φανέλα των Texas Longhorns. Την επόμενη σεζόν είχε 8.2 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 34 ματς στο NCAA.

Τον Αύγουστο του 2013 ο Ιωάννης Παπαπέτρου επέστρεψε στην Ελλάδα και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Με τους ερυθρόλευκους κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ελλάδος (2015 και 2016) και ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο (2013). Τη σεζόν 2017-18 μέτρησε 6.8 πόντους και 3.6 ριμπάουντ σε 21:57 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο ανά αγώνα στην Euroleague, ενώ στο Ελληνικό πρωτάθλημα είχε 8.9 πόντους και 3.6 ριμπάουντ σε 20:27 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο ανά ματς.

Το καλοκαίρι του 2018 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό όπου αγωνίστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2022 κατακτώντας μαζί του 3 Πρωταθλήματα Ελλάδος (2019, 2020, 2021), 2 Κύπελλα (2019, 2021) και 1 Σούπερ Καπ (2021).

Τη σεζόν 2021-2022 μέτρησε με τον Παναθηναϊκό 12 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ κατά μέσο όρο στη Eurolreague και 12.8 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά αγώνα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στις 19 Ιουλίου του 2022 υπέγραψε στην Partizan Mozzart Bet Belgrade με την οποία κατέκτησε την Αδριατική Λίγκα, έχοντας 7.2 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ ανά ματς.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποτελεί μέλος των Εθνικών Ομάδων από πολύ μικρή ηλικία. Έχει αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U16 του 2009 και του 2010, καθώς επίσης και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 του 2013, στο οποίο είχε κατά μέσο όρο 15.9 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα.

Από το 2016 αγωνίζεται στην Εθνική Ανδρών, συμμετέχοντας στο Προολυμπιακό τουρνουά στο Τορίνο. Επίσης, συμμετείχε στο Ευρωμπάσκετ του 2017 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 στην Κίνα. Αγωνίστηκε επίσης στο Ευρωμπάσκετ 2022, στο οποίο η Εθνική έφτασε μέχρι τα προημιτελικά.»

