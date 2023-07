Αθλητικά

Δίκη Άλκη Καμπανού: Ισόβια στους 7 από τους 12 καταδικασθέντες

Στους υπόλοιπους πέντε καταδικασθέντες το δικαστήριο επέβαλε πολυετείς ποινές κάθειρξης

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον πολυετείς καθείρξεις επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης στους 7 από τους 12 καταδικασθέντες για τη δολοφονία του 'Αλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του.

Στους υπόλοιπους πέντε καταδικασθέντες το δικαστήριο επέβαλε πολυετείς ποινές κάθειρξης (με εκτιτέα τα 20 έτη).

Αυτή τη στιγμή, η εισαγγελέας της έδρας εισηγείται τις συνολικές ποινές (για το σύνολο των πράξεων), τις οποίες θα ανακοινώσει το δικαστήριο μετά από νέα διακοπή. Στο άκουσμα των ποινών φίλοι και συγγενείς του 'Αλκη ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Αναλυτικά οι ποινές:

Στον 1ο κατηγορούμενο 27 έτη φυλάκισης, εκτιτέα τα 20

Στον 2ο κατηγορούμενο ισόβια και επιπλέον 20 έτη φυλάκισης

Στον 3ο κατηγορούμενο ισόβια και επιπλέον 18 έτη φυλάκισης

Στον 4ο κατηγορούμενο ισόβια και επιπλέον 18 έτη φυλάκισης

Στον 5ο κατηγορούμενο 24 έτη φυλάκισης, εκτιτέα τα 20

Στον 6ο κατηγορούμενο 20 έτη φυλάκισης

Στον 7ο κατηγορούμενο ισόβια και επιπλέον 20 έτη φυλάκισης

Στον 8ο κατηγορούμενο 19 έτη φυλάκισης

Στον 9ο κατηγορούμενο ισόβια και επιπλέον 20 έτη φυλάκισης

Στον 10ο κατηγορούμενο ισόβια και επιπλέον 22 έτη φυλάκισης, εκτιτέα τα 20

Στον 11ο κατηγορούμενο ισόβια και επιπλέον 20 έτη φυλάκισης

Στον 12ο κατηγορούμενο 22 έτη φυλάκισης, εκτιτέα τα 20.

Σε όλους τους κατηγορούμενος επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές.

