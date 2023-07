Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη - Ατύχημα με τζετ σκι: Σοβαρός τραυματισμός παιδιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αγόρι διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Πώς συνέβη το ατύχημα.

-

Σοβαρό ατύχημα με τον τραυματισμό 10χρονου αγοριού σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Ιουλίου στην Ιεράπετρα και πιο συγκεκριμένα, στην παραλία του Μακρύ Γιαλού, όταν το τζετ σκι στο οποίο επέβαινε προσέκρουσε σε ξύλινη κατασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti.gr, το αγόρι διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και σοβαρή. Μάλιστα, αναμένεται να διασωληνωθεί και διακομιστεί στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο.



Πώς συνέβη το ατύχημα

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:00 στην παραλία του Μακρύ Γιαλού. Ο 31χρονος οδηγός του τζετ σκι, είχε στα πόδια του το 10χρονο αγοράκι, όταν για άγνωστες μέχρι αυτή τη στιγμή συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και ξέφυγε από την πορεία του. Μέσα σε δευτερόλεπτα εκτινάχθηκε προς την παραλία, πέφτοντας πάνω σε ξύλινη κατασκευή, η οποία χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο αναβάτες του.

Σημειώνεται ότι ο 31χρονος βρίσκεται στο νοσοκομείο Ιεράπετρας καλά στην υγεία του ενώ και οι δύο γονείς του 10χρονου είναι στο νοσοκομείο, στο πλευρό του. Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνούν οι Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μηταράκης: Τέλος η Πανεπιστημιακή Αστυνομία – Έρχεται η… Έφιππη

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Ο βίος και το έργο του

Βίλνιους: Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ