Κοινωνία

Γονείς Άλκη Καμπανού: Δίκαιη η απόφαση, το παιδί μας δεν γυρίζει πίσω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης καταδίκασε τους 12 κατηγορούμενους σε ποινές που φτάνουν έως την ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πολυετείς καθείρξεις.

-

Για δίκαιη απόφαση που όμως δεν φέρνει πίσω το παιδί τους, μίλησαν οι γονείς του 19χρονου 'Αλκη Καμπανού, μετά την ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης που καταδίκασε τους 12 κατηγορούμενους σε ποινές που φτάνουν έως την ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πολυετείς καθείρξεις.

«Ευχαριστώ την ελληνική Δικαιοσύνη. Είναι μία μεγάλη δικαίωση για την οικογένεια μας, αλλά το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω» ανέφερε σε δηλώσεις της η μητέρα του αδικοχαμένου 'Αλκη, Μελίνα Κακουλίδου.

Από την πλευρά του ο πατέρας του 19χρονου, Αριστείδης Καμπανός, αφού ευχαρίστησε τον απλό κόσμο που συμπαραστάθηκε στην οικογένειά του στον μαραθώνιο δικαστικό αγώνα, τόνισε ότι με την απόφαση του δικαστηρίου επήλθε δικαιοσύνη.

«Δεν θέλαμε την εξόντωση των δολοφόνων του 'Αλκη. Επιθυμούσαμε δικαιοσύνη. Υπήρξε έγκλημα και υπήρχε τιμωρία. Η ποινή δεν είναι εξοντωτική, ήταν μέσα στα πλαίσια του ειδεχθούς εγκλήματος σε βάρος του παιδιού μου», είπε ο κ. Καμπανός, ενώ σε ερώτηση για την πιο δύσκολη στιγμή της δίκης, απάντησε: «Υπήρξαν πολλές δύσκολες στιγμές μέσα στο δικαστήριο, κυρίως κατά τη διάρκεια των καταθέσεων των ιατροδικαστών και προσπαθούσα να συγκρατήσω την ψυχραιμία και την ηρεμία μου. Καταφέραμε και αντέξαμε και νομίζω ότι επήλθε δικαίωση με την απόφαση του δικαστηρίου».

Δικηγόρος οικογένειας 'Αλκη: Η Δικαιοσύνη είναι ακέραια

Ο Γιάννης Πουλτσίδης, εκ των συνηγόρων της οικογένειας του 'Αλκη και των δύο φίλων του που τραυματίστηκαν κατά την άγρια οπαδική επίθεση της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στην Χαριλάου, μίλησε για «δίκαιη απόφαση». Τόνισε, δε, ότι οι 12 καταδικασθέντες ήταν αρματωμένοι και οπλισμένοι σαν «αστακοί» και οι ψυχές τους «γεμάτες μίσος και κακία», ενώ τα τρία θύματα ήταν άοπλα και οι «ψυχές τους γεμάτες αγάπη». «Η Δικαιοσύνη όμως είναι ακέραια και επέβαλε την δίκαιη ποινή», επισήμανε ο ίδιος σε δήλωσή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Ατύχημα με τζετ σκι: Σοβαρός τραυματισμός παιδιού

Ληστεία 85χρονης στη Γλυφάδα: Αυτοί είναι οι κακοποιοί που πήγαν να την πνίξουν

Σοκ στη Γαλλία: Νεαροί σκότωσαν ηλικιωμένο γιατί τους ζήτησε να κάνουν ησυχία