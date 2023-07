Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Το χρονικό της υπόθεσης, η μαραθώνια δίκη και η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι γονείς του αδικοχαμένου Άλκη σε δηλώσεις του μετά την ετυμογορία του δικαστηρίου. Αναλυτικά όλες οι ποινές για τους δώδεκα καταδικασθέντες. Το χρονικό του εγκλήματος που συγκλόνισε το Πανελλήνιο.

-

Τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022 δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ ξεκινούν από κεντρικό σύνδεσμο της ομάδας τους και κατευθύνονται με τρία οχήματα προς την περιοχή της Χαριλάου. Εκεί πραγματοποιούν «τυφλή» δολοφονική επίθεση με μαχαίρια, λοστούς, ξύλα, δρεπάνι κι άλλα αντικείμενα σε βάρος μίας πενταμελούς παρέας, φίλων της ομάδας του 'Αρη. Δύο εξ αυτών προλαβαίνουν και ξεφεύγουν, ενώ οι υπόλοιποι τρεις δέχονται άγρια επίθεση. Μεταξύ αυτών ο 19χρονος 'Αλκης Καμπανός που πέφτει νεκρός από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι, ενώ οι δύο φίλοι του υφίστανται τραύματα- στην ψυχή και στο σώμα τους. «Μη με χτυπάτε άλλο» είναι τα τελευταία λόγια του αδικοχαμένου 'Αλκη, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στην οδό Θ. Γαζή που πλέον φέρει το όνομά του. Η άγρια δολοφονία του 'Αλκη «παγώνει» το πανελλήνιο και οι τελευταίες του λέξεις γίνονται σύνθημα κατά της οπαδικής βίας.

Οι αστυνομικές έρευνες κορυφώνονται τα επόμενα 24ωρα και οδηγούν στη σύλληψη των δώδεκα εμπλεκόμενων προσώπων. Όλοι οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στις φυλακές ως προσωρινά κρατούμενοι. Έντεκα μήνες μετά την δολοφονική επίθεση και συγκεκριμένα τον περασμένο Ιανουάριο ξεκινάει η πολύκροτη δίκη, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των 6 μηνών της αποδεικτικής διαδικασίας (μέχρι την έκδοση της απόφασης) πραγματοποιούνται συνολικά 49 συνεδριάσεις, εξετάζονται περισσότεροι από 75 μάρτυρες (κατηγορίας και υπεράσπισης) και διαβάζονται περί τα 300 έγγραφα.

Αν και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης «δείχνουν» περισσότερα από 30 τραύματα στο κορμί του 'Αλκη, οι κατηγορούμενοι, μέσα από τις απολογίες τους, αρνούνται ότι ήρθαν σε επαφή μαζί του, αλλά και να περιγράψουν τα όσα είδαν. Μόνο ένας εξ αυτών παραδέχεται ότι μαχαίρωσε τον 19χρονο φοιτητή, με την ομολογία του πάντως να αμφισβητείται ευθέως από την εισαγγελέα της έδρας.

Η ίδια εισαγγελική λειτουργός στην μαραθώνια αγόρευσή της κάνει λόγο για «επίθεση οργανωμένη και σχεδιασμένη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο με κοινό ανθρωποκτόνο δόλο σε βάρος όλων των θυμάτων». «Λυπάμαι πραγματικά, έχουμε 12 νέα παιδιά που ήταν στο χέρι τους να ακολουθήσουν έναν καλύτερο δρόμο στη ζωή τους κι όχι το σκοτάδι. Σε έναν "ανορθόδοξο πόλεμο" η νίκη σημαίνει καταδίκη» αναφέρει στην πρόταση της ζητώντας την καταδίκη όλων των κατηγορούμενων.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Τελικά το δικαστήριο αποφασίζει ομόφωνα την καταδίκη τους, επιβάλλοντας την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον πολυετείς καθείρξεις στους επτά από τους δώδεκα, ενώ οι υπόλοιποι πέντε καταδικάζονται σε πολυετείς ποινές κάθειρξης (με εκτιτέα τα 20 έτη). Με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης τιμωρούνται όσοι - σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών - κρίνονται ένοχοι ως συναυτουργοί στην πράξη της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο (κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου από άμεσο ανθρωποκτόνο δόλο), για τη δολοφονία του 'Αλκη. Οι πρόσκαιρες κάθειρξεις επιβλήθηκαν σε όσους για την ίδια περίπτωση κρίθηκαν ένοχοι ως συνεργοί. Όλοι οι κατηγορούμενοι επιστρέφουν μετά την απαγγελία της απόφασης στις φυλακές.

Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο επιβάλει τις εξής ποινές στους 12 καταδικασθέντες, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων:

Στον 1ο, συνολική ποινή κάθειρξης 27 ετών (με εκτιτέα τα 20 έτη)

Στον 2ο, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών

Στον 3ο και στον 4ο, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών

Στον 5ο, συνολική ποινή κάθειρξης 24 ετών (με εκτιτέα τα 20 έτη)

Στον 6ο, συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών

Στον 7ο, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών

Στον 8ο, συνολική ποινή κάθειρξης 19 ετών

Στον 9ο, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών

Στον 10ο, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον συνολική ποινή κάθειρξης 22 ετών

Στον 11ο, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών

Στον 12ο, συνολική ποινή κάθειρξης 22 ετών (με εκτιτέα τα 20 έτη)

Η καταδίκη τους αφορά τις εξής πράξεις:

Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του 'Αλκη οι 2ος, 3ος, 4ος, 7ος, 9ος, 10ος, 11ος

Για συνέργεια στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του 'Αλκη οι 1ος, 5ος, 6ος, 8ος και 12ος

Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του πρώτου τραυματία νεαρού (Α.Β.) οι 2ος, 7ος, 9ος, 10ος και 11ος και ως συνεργοί στην πράξη αυτή οι 1ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 8ος και 12ος

Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του δεύτερου τραυματία νεαρού (Δ.Κ.) ο 10ος και ως συνεργοί στην πράξη αυτή οι υπόλοιποι 11.

Για συμπλοκή με τη μορφή της επίθεσης εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος με αθλητική αναφορά και οι 12, ενώ κατά περίπτωση για κατοχή αντικειμένου (με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Αθλητικού Νόμου), παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το δικαστήριο με την ίδια απόφαση επιβάλλει σε όλους την παρεπόμενη ποινή της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αγώνων του ΠΑΟΚ σε κάθε άθλημα, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, για διάστημα 5 ετών.

«Δικαίωση για τον 'Αλκη»

Για δίκαιη απόφαση που όμως δεν φέρνει πίσω το παιδί τους, κάνουν λόγο οι γονείς του 'Αλκη , μετά την ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης. «Είναι μία μεγάλη δικαίωση για την οικογένεια μας, αλλά το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω» αναφέρει η η μητέρα του, Μελίνα Κακουλίδου, ενώ ο πατέρας Αριστείδης Καμπανός τονίζει ότι με την απόφαση «επήλθε δικαιοσύνη».

Δίκαιη χαρακτήρισε την απόφαση και ο δικηγόρος της οικογένειας του Άλκη Καμπανού, Γιάννης Πουλτσίδης. μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Μαζϊ" και πρόσθεσε ότι ήταν μία αυστηρή, αλλά δίκαιη απόφαση.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon”: Εκρηκτικό “κοκτέιλ” αφόρητης ζέστης και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών

Missing alert για την εξαφάνιση 37χρονης

Αχαρνών: Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά