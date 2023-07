Κοινωνία

Καύσωνας “Cleon”: Εκρηκτικό “κοκτέιλ” αφόρητης ζέστης και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών

Καύσωνας διαρκείας με 44άρια σαρώνει τη χώρα μας. Σε επίπεδο «συναγερμού» 3 η Αθήνα. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με φωτιές. Οδηγίες προστασίας.

Επίπεδο επικινδυνότητας 3 με ακραίες θερμοκρασίες, που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, προβλέπει η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σήμερα για την Αθήνα και την Παρασκευή για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Επίσης, σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα αναμένεται επίπεδο επικινδυνότητας 2 με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, και στην Πάτρα επίπεδο επικινδυνότητας 1 με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Την Παρασκευή επίπεδο επικινδυνότητας 2 με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θα έχει η Πάτρα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες (επίπεδο 1) τα Ιωάννινα.

Επιπροσθέτως, σημαντική αύξηση της ευφλεκτότητας των νεκρών δασικών καυσίμων αναμένεται στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες εξαιτίας της σταδιακής επικράτησης πολύ θερμών και ξηρών συνθηκών. Κάτω από αυτές τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες (θερμός και ξηρός καιρός), τα νεκρά δασικά καύσιμα αποβάλλουν υγρασία, ξεραίνονται και τελικά διευκολύνουν την έναρξη και την εξάπλωση της φωτιάς.

Η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή του Arsht-Rock Resilience Center του ιδρύματος Atlantic Council, εφαρμόζει επιχειρησιακά την κατηγοριοποίηση των ημερών με υψηλές θερμοκρασίες για έξι μεγάλες πόλεις της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο). Το σύστημα κατηγοριοποίησης βασίζεται σε έναν αλγόριθμο πρόγνωσης των επιπτώσεων επερχόμενων ημερών με υψηλές θερμοκρασίες στην υγεία των κατοίκων των έξι πόλεων. Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη του, εκτός από τη θερμοκρασία, και άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν την ανθρώπινη θερμική αίσθηση, όπως η υγρασία και ο άνεμος. Η κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες ταξινόμησης (0-1-2-3), όπου 0 είναι οι υψηλές θερμοκρασίες με κινδύνους για τα ευάλωτα άτομα και 3 η κατηγορία με ακραίες θερμοκρασίες και σημαντικό κίνδυνο για την υγεία.

Ο καιρός σήμερα

Αίθριος και ζεστός καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα πελάγη τοπικά 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλη σχεδόν τη χώρα και η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου

β. στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 39 με 40 και στο εσωτερικό της Στερεάς και της Θεσσαλίας τους 41 βαθμούς Κελσίου

γ. στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 και στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 13Ιουλίου

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Παρασκευή 7 Ιουλίου προβλέπεται κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 2.

Όπως κάθε χρόνο η έκδοση του χάρτη στοχεύει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο η προετοιμασία φέτος ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες, ευρείες συσκέψεις από τις αρχές του έτους στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη φετινή αντιπυρική περίοδο βασίζεται, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, βασίζεται στο νέο δόγμα Πρόληψη, Προετοιμασία/Ετοιμότητα σε συνδυασμό με την άμεση απόκριση στα έκτακτα συμβάντα ενώ στόχος της εντατικής και έγκαιρης προετοιμασίας, που φέτος ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ, είναι η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και ο βέλτιστος συντονισμός, με σκοπό την ακόμη πιο αποτελεσματική συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων: Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος, ΕΚΑΒ, Δασικών Υπηρεσιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εθελοντών.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, για την άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε 5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2».

Στο Γενικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ 2» προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Ο Χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, εκδίδεται καθημερινά από τη ΓΓΠΠ και ισχύει για την επόμενη ημέρα από την έκδοσή του.



Οι πέντε κατηγορίες κινδύνου

Στο χάρτη διακρίνονται τέσσερις κανονικές κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με Κατάσταση Συναγερμού.

Η έννοια των ανωτέρω κατηγοριών κινδύνου αναλύεται παρακάτω:

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή)

Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.

Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση)

Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)

Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.

Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διάρκεια του καύσωνα

Οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια του καύσωνα εξέδωσε η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή για τους ηλικιωμένους και τα παιδιά.

Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός.

Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο.

Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Επιλέξτε ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό αερισμό του κεφαλιού. Φορέστε μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά με ειδική επίστρωση που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ήλιου.

Φροντίστε η διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Περιορίστε τα λιπαρά.

Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν ιδρώνετε πολύ, προσθέστε αλάτι στο φαγητό σας. Αποφύγετε τα οινοπνευματώδη ποτά.

Κάντε χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας κι αν χρειαστεί τοποθετείστε υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό.

Μεριμνήστε για τα μέλη της οικογένειάς σας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ.). Συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών και για όσους λαμβάνουν φάρμακα.

Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με τα μέσα συγκοινωνίας όταν η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα

