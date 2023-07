Πολιτική

Κυρανάκης: Τέλος στις ουρές στα κτηματολόγια και τα υποθηκοφυλακεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, για τις προτεραιότητες της ψηφιακής μετάβασης

-

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε στoν ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" και αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την Κυβέρνηση για τη συνέχιση της ψηφιακής μετάβασης.

Πρώτος τομέας προτεραιότητας, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, είναι αυτός της ψηφιοποίησης στις μεταβιβάσεις ακινήτων όπου καταγράφεται τεράστια ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων. Για το έργο αυτό είπε ότι ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα τα οποία θα εντατικοποιηθούν στην πορεία και έφερε ως παράδειγμα τα κτηματολογικά γραφεία στα οποία υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία για τους πολίτες και τα οποία στόχος είναι να ψηφιοποιηθούν και να πάψει να υπάρχει η κλασική εικόνα με τους χιλιάδες φακέλους.





Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και απάντησε και για τα θέματα της επικαιρότητας. Σχετικά με τις νέες ταυτότητες, αυτές - όπως είπε χαρακτηριστικά- "θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις υπηρεσίες και ο καθένας θα μ πορεί να την κατεβάζει στο κινητό του μέσω των app" .

Ενώ για την πανεπιστημιακή αστυνομία και τις χθεσινές δηλώσεις Μηταράκη για έφιππη αστυνομία, που λίγο αργότερα διαψεύστηκαν από το Μαξίμου, ο ίδιος ο Υφυπουργός δήλωσε πως "ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας δεν ήταν αυτό που θέλαμε και έτσι πλέον η ασφάλεια στα πανεπιστήμια θα υπάρχει όπως υποσχεθήκαμε αλλά θα γίνεται μέσω της "κανονικής" αστυνομίας, όπως συνέβη με την ΟΠΚΕ όταν χρειάστηκε να παρέμβει στην ΑΣΟΕΕ ".

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Το χρονικό της υπόθεσης, η μαραθώνια δίκη και η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Αχαρνών: Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά

Καύσωνας “Cleon”: Εκρηκτικό “κοκτέιλ” αφόρητης ζέστης και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών