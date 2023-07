Πολιτική

Ποτά “μπόμπες”: Εντατικοποίηση ελέγχων ζητά ο Θεοχάρης από το ΣΔΟΕ

Για να αποφευχθούν τραγωδίες, όπως οι πρόσφατες απώλειες τριών νεαρών τουριστών στην Ίο και τη Ζάκυνθο. Η επιστολή του υφ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς τη ΣΔΟΕ.

Με επιστολή του προς τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, ζητά εντατικοποίηση των ελέγχων σε σημεία αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας, με έμφαση ειδικά στις παραβάσεις που σχετίζονται με τη διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Ως στόχος τίθεται ο περιορισμός του εμπορίου και της κατανάλωσης λαθραίας αλκοόλης, καθώς και νοθευμένων, επικίνδυνων για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλκοολούχων προϊόντων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοχάρης ζητά από το ΣΔΟΕ να εντείνει τις δράσεις του, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στην πώληση αλκοολούχων σε άτομα νεαρής ηλικίας. Ο Υφυπουργός εφιστά την προσοχή του ΣΔΟΕ, ως κατεξοχήν αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να αποφευχθούν δυστυχή συμβάντα, όπως οι πρόσφατες απώλειες τριών νεαρών τουριστών στην Ίο και τη Ζάκυνθο.

Ο κ. Θεοχάρης υπογραμμίζει ως προτεραιότητα και υποδεικνύει στο ΣΔΟΕ την άμεση λήψη μέτρων, όπως:

Κατάρτιση προγράμματος δράσεων, εντός 10 ημερών, για την πάταξη του λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών. Το ΣΔΟΕ καλείται να υποβάλει το επιχειρησιακό σχέδιό του στο γραφείο του Υφυπουργού.

Ομοίως το ΣΔΟΕ θα πρέπει να προχωρήσει με την κατάστρωση στρατηγικού πλάνου για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων, τα οποία διακινούν παρανόμως αλκοολούχα ποτά.

Το ΣΔΟΕ θα πρέπει να προβεί απαραιτήτως στην επαύξηση των κινητών μονάδων καταγραφής των ευρημάτων, τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο των ελέγχων.

Επίσης, ο κ. Θεοχάρης θέτει σαν βασικό όρο την διαρκή ενημέρωση του από το ΣΔΟΕ, γύρω από τον προγραμματισμό και την πορεία των διενεργούμενων ελέγχων, καθώς και για τα πορίσματα των ελέγχων αυτών.