Καύσωνας “Cleon”: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Θερμοκρασίες Σαχάρας μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Πώς θα εξελιχθεί το κύμα καύσωνα στις μεγάλες πόλεις.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (10-07-2023) με α.α.4 και το οποίο αναφέρεται στο θερμό κύμα ζέστης που προκαλεί συνθήκες καύσωνα με την ονομασία CLEON επικαιροποιείται σύμφωνα με τα νεώτερα προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι από την Κυριακή (16-07-2023) και μετά προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Η ζέστη πάντως θα διατηρηθεί μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας με τιμές στα ηπειρωτικά περί τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

1.Την Πέμπτη (13-7-2023) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλη σχεδόν τη χώρα. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου

στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 39 με 40 και στο εσωτερικό της Στερεάς και της Θεσσαλίας τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου

στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 και στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

2. Την Παρασκευή (14-7-2023) οι υψηλές θερμοκρασίες θα κορυφωθούν. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου

στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 με 41, στο εσωτερικό της Στερεάς τους 41 με 43 και στο εσωτερικό της Θεσσαλίας τους 43 και πιθανόν τους 44 βαθμούς Κελσίου.

στη νησιωτική χώρα τους 35 με 36 και στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στα ηπειρωτικά περί τους 28 με 30 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα περί τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

3. Το Σάββατο (15-7-2023) οι υψηλές θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν λίγο. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 39 βαθμούς Κελσίου

στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 39 με 40, στο εσωτερικό της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας τους 41 βαθμούς Κελσίου

στη νησιωτική χώρα τους 35 με 36 και στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στα ηπειρωτικά περί τους 28 με 31 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα περί τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου

.

4. Την Κυριακή (16-7-2023) και τη Δευτέρα (17-7-2023) προβλέπεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Πιο συγκεκριμένα η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

στα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και την Κυριακή στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 37 βαθμούς Κελσίου

στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και την Κυριακή στη Στερεά και τη Θεσσαλίας τους 40 βαθμούς Κελσίου

στη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 και την Κυριακή στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας για το διήμερο αυτό θα κυμανθούν περί τους 24 με 26 βαθμούς και την Κυριακή κατά τόπους περί τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

