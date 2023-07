Κοινωνία

Καύσωνας “Cleon”: Κλειστά υποθηκοφυλακεία - Αναβολή εξετάσεων για δίπλωμα οδήγησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα μπορέσουν να "δώσουν" εξετάσεις οι υποψήφιοι οδηγοί, λόγω της αναβολής. Ποια υποθυκοφυλακεία μπορούν να λειτουργήσουν, υπό όρους, την Παρασκευή.

-

Η αναβολή των δοκιμασιών «προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων» οδηγών και οδηγών για όλες τις κατηγορίες, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, αύριο Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, λόγω αυξημένων θερμοκρασιών αποφασίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση την οποία υπογράφει ο Αρμόδιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Σπ. Ευσταθόπουλος, «οι υποψήφιοι, που είχαν προγραμματισθεί να εξεταστούν αύριο Παρασκευή 14 Ιουλίου, μπορούν να επαναπρογραμματίσουν την εξέταση τους τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με τις δυνατότητες των υπηρεσιών».

Επίσης με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, αναστέλλεται την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, η λειτουργία των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας εξαιρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή.

Όσον αφορά στα άμισθα/μη άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας ο Υπουργός Δικαιοσύνης συνέστησε όπως οι Προϊστάμενοι των εν λόγω υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την εφαρμογή του σχετικού μέτρου ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και με ενημέρωση του κοινού προς αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Η Διοίκηση της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ακολουθώντας τις κυβερνητικές εγκυκλίους για την προστασία εργαζομένων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κυρίως την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Ιουλίου, προχώρησε σε επιπλέον μέτρα. Ως προς την προφύλαξη των οδηγών των οχημάτων του Στόλου της Εταιρείας, αύριο και μεθαύριο σε όλα τα Αμαξοστάσια, θα παρέχονται εμφιαλωμένα μπουκάλια με νερό στο σύνολο του προσωπικού και στους οδηγούς. Παράλληλα, σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά (Πανεπιστήμιο-Ρήγα Φεραίου, Χαυτεία, Συγγρού-Φιξ, πλ. Καραϊσκάκη) συνεργεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. θα μοιράζουν νερό και χυμούς στους οδηγούς των διερχομένων οχημάτων των γραμμών του ΟΑΣΑ.

Ως προς τους υπόλοιπους υπαλλήλους της Εταιρείας, υπάρχει το δικαίωμα της τηλε-εργασίας και η δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης ανάλογα με τη θέση εργασίας τους. Για τις ευπαθείς ομάδες του προσωπικού ισχύουν όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Τέλος κατά πάγια εντολή, ανεξάρτητα από τον καύσωνα, τα οχήματα της Ο. ΣΥ. Α.Ε. κυκλοφορούν με air-condition σε πλήρη λειτουργία».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 2 θάνατοι κάθε ημέρα στην Ελλάδα

Τροχαίο - Κατερίνη: Νεκροί σε μετωπική λεωφορείου με ΙΧ

Κρήτη: Πέθανε ο 12χρονος που ανασύρθηκε από ναυαγοσώστη