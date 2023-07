Πολιτική

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Σκοπός είναι να μπούμε στον πυρήνα της διαφοράς και να πάμε στη Χάγη

Για τον αντίκτυπο της χθεσινής του συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν και τους στόχους του μετά από αυτήν μίλησε ο Πρωθυπουργός, μεταφέροντας το κλίμα.

«Η χθεσινή συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για μια επανεκκίνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά από 4 δύσκολα χρόνια. Επιβεβαιώθηκε η άποψή μου ότι η Τουρκία φαίνεται να είναι έτοιμη για μια στροφή στην εξωτερική της πολιτική. Η Ελλάδα μόνο ωφελημένη μπορεί να βγει από μια τέτοια στροφή της Τουρκίας. Όποτε χρειάστηκε υπερασπιστήκαμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά είναι καλύτερα να ζουμε σαν φίλοι. Θέλω να ελπίζω ότι αυτή η πολιτική θα έχει συνέχεια, συνέπεια και διάρκεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΚΑΪ για τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Ο μεγάλος στόχος είναι να λύσουμε τον πυρήνα της διαφοράς. Η μεγάλη μας διαφορά εξακολουθεί να είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι μεγάλο πρόβλημα ή και ευκαιρία. Σκοπός μου είναι να μπούμε στον πυρήνα της βασικής μας διαφοράς, εφόσον καταφέρουμε να συμφωνήσουμε να πάμε στη Χάγη, δεν είναι μια απλή υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, και αν αυτό δεν καταφέρουμε να το πετύχουμε, η διαφύλαξη του καλού κλίματος μεταξύ των δύο χωρών, να μην έχουμε παραβιάσεις, παραβάσεις, και να μας επιτρέψουν να οικοδομήσουμε στη θετική ατζέντα , είναι και αυτό ένα σημαντικό κεκτημένο. Υπάρχει μια τολμηρή ατζέντα με την Τουρκια που είμαι διατεθειμένος να διερευνήσω».

Ερωτηθείς αν ακούστηκε η λέξη «Χάγη» στη συζήτησή τους δεν μπήκε σε λεπτομέρειες και υπογράμμισε ότι έχει σημασία να υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης. «Οφείλουμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν εμπιστεύεται τον Τούρκο Πρόεδρο είπε: «Σίγουρα έρχεται ο ίδιος από μεγάλη εκλογική νίκη και ίσως αυτό να τον απελευθερώνει από το να χρησιμοποιεί τα θέματα εξωτερικής πολιτικής για εσωτερική κατανάλωση. Εισέπραξα διαφορετική ατμόσφαιρα. Αυτό πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια».

Επιπρόσθετα, αναφερόμενος στο θέμα της Χάγης μετά από σχετική ερώτηση είπε: «Είναι προς όφελος της Ελλάδας να επιλύσει με δίκαιο τρόπο και με γνώμονα τα διεθνές δίκαιο να λύσει τη μεγάλη διαφορά με την Τουρκία; Η απάντηση είναι ναι. Οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου μπορεί να συνεπάγεται κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις που μπορεί να αποτελούν την αφετηρία της διαπραγμάτευσης. Είμαστε μακριά από αυτό το σενάριο και θα είχαν ρόλο και η Βουλή και τα κόμματα. Πράγματι η Τουρκία ήταν πολύ επιθετική τα τελευταία χρόνια όπως το καλοκαίρι του 2020. Και κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Έχω υποχρέωση να διερευνήσω αν υπάρχει ένα παράθυρο. Μπορεί και να μην υπάρχει τελικά».

Σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς της Τουρκίας είπε ότι η άποψη του Κογκρέσου ότι οποιαδήποτε πώληση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά άλλης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ ισχύει. «Κύριο μέλημα των ΗΠΑ είναι να υπάρχει ηρεμία και ασφάλεια στην ανατολική μεσόγειο. Υπάρχουν και διμερείς συζητήσεις Ελλάδος - ΗΠΑ έχοντας υπογράψει μια πολύ ισχυρή αμυντική συμφωνία και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε καλές ειδήσεις ως προς τη στήριξη που μας παρέχουν. Δεν αναφέρομαι μόνο στα f35 αλλά και στη δυνατότητα να προμηθευτούμε δωρεάν πλεονάζον υλικό», συνέχισε και υπενθύμισε πως ήταν η κατάσταση πριν από τέσσερα χρόνια στα εξοπλιστικά προγράμματα των δύο χωρών. «Η δική μας υποχρέωση ήταν πάντα η Ελλάδα να έχει ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα και αυτό το έχουμε καταφέρει να το πετύχουμε», τόνισε.

Για τη στάση της Ευρώπης υπενθύμισε ότι υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού συμβουλίου με δύο δρόμους. «Ελπίζουμε αυτή η συζήτηση να έχει περιεχόμενο. Εκεί είμαστε στο τραπέζι, είναι και η Λευκωσία. Εκεί η υποχρέωση της Τουρκίας να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όχι με αφετηρία τη λύση των δύο κρατών, είναι κάτι που πρέπει να το θέσουμε στα υπόψη μας», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της Ροδόπης είπε ότι το έθεσε στον Ταγίπ Ερντογάν και σημείωσε πως η ερμηνεία της Λοζάνης δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. «Αυτό το ζήτημα αφορά την Ελλάδα. Οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας είναι δικοί μας Ευρωπαίοι πολίτες», ανέφερε.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη για ένα άλμα εκσυγχρονισμού-Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν καταργείται, θα λειτουργεί επικουρικά

«Από αυτές τις εκλογές προέκυψε πολιτικό σκηνικό πρωτοφανές. Σίγουρα είναι μεγάλη πολιτική επιτυχία για τη νέα ΝΔ όπως την οραματίζομαι. Μια παράταξη που διεύρυνε πολύ τους ορίζοντές της και που πιστεύω ότι εκφράζεται απόλυτα από αυτό το αφήγημα του πολύδυναμου, πολυδιάστατου εκσυγχρονισμού», δήλωσε ο πρωθυπουργός στον ΣΚΑΪ.

«Οι πολίτες μας έδωσαν πολύ ισχυρή εντολή. Ο εκσυγχρονισμός τον έβαλα σε μια ιστορική του διάσταση, αποτέλεσε μεγαλο ζητούμενο πολλών περιόδων», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δήλωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για ένα μεγάλο άλμα εκσυγχρονισμού.

«Η αντιπολίτευση θα βρει αρχηγό. Το τρίτο κόμμα δεν είναι πολύ σαφές πώς θα πορευτεί. Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ για την ψήφο των αποδήμων που ψήφισε; Τώρα θα πει δεν το ψηφίζω;», πρόσθεσε.

«Αν αναγνωρίσουμε ότι η αντιπολίτευση είναι αυτή τη στιγμή είναι αδύναμη, ο μεγεθυντικός φακός θα είναι στραμμένος στο παραμικρό φάουλ της κυβέρνησης. Επέλεξα ένα μεγάλο ροτέισιον. Δεν μου αρέσουν οι συχνές αλλαγές. Μπορεί να υπάρχουν και λάθη, μικρές αρρυθμίες, θα τα διορθώσουμε», είπε.

«Για την έφιππη αστυνομία σκέφτηκα ότι ίσως πρέπει να ζητήσουμε καμήλες. Είναι ενδιαφέρουσα ιδέα. Ήταν κάτι που υπήρχε στον προγραμματισμό του υπουργείου ως μια σκέψη. Έκρινα ότι στην παρούσα συγκυρία δεν το χρειαζόμαστε. Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν καταργείται. Ούτε αυτό είπε ο υπουργός. Ποιο είναι το ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε; Ότι υπήρχε πρόβλημα βίας και ανομίας στα πανεπιστήμια. Το αντιμετωπίσαμε με πολλές τολμηρές κινήσεις βάζοντας την ίδια την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι πολύ καλύτερη. Στο σχέδιο επικουρικά λειτουργεί η πανεπιστημιακή αστυνομία μαζί με τους πρυτάνεις. Εξαρχής η πανεπιστημιακή αστυνομία λειτουργούσε επικουρικά».

Και πρόσθεσε: «Αν θα εξακολουθούν να έχουν παρουσία στα πανεπιστήμια είναι απάντηση είναι, ναι. Σε ποια έκταση, το αξιολογούμε. Μας δυσκόλεψε στην υλοποίηση αυτός ο θεσμός, αλλά δεν κάνουμε πίσω, ώστε να έχουμε ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει εκ των πραγμάτων περιορισμούς τι μπορεί να κάνει και γι' αυτό είναι επικουρική. Έτσι δουλεύει και στο εξωτερικό ο θεσμός της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Είναι συμπληρωματικός. Ας ευχηθούμε σύντομα να φτάσουμε στο σημείο όπου δεν θα υπάρχει λόγος να γίνεται αυτή η συζήτηση».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στους υπουργούς του. «Ο κ. Μηταράκης έκανε εξαιρετική δουλειά στο υπουργείο που ήταν και θα κάνει και τώρα».

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι οι γενικοί γραμματείς διορίζονται από τον ίδιο και είναι ικανοποιημένος από τις επιλογές που είχαν γίνει, ενώ κάποιοι αναβαθμίστηκαν και έγιναν υφυπουργοί αν και προέρχονταν από την δημόσια διοίκηση. «Έχουμε ήδη ψηφίσει έναν νόμο για τον τρόπο που επιλέγονται οι διοικήσεις στην ευρύτερη κρατική μηχανή. Θέλουμε μια διαδικασία η οποία να βάζει αντικειμενικά κριτήρια και μια συνέντευξη, ώστε να επιλέγεται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Το ζήτημά μου είναι να γίνεται η δουλειά. Εμείς δεν πήραμε 41% επειδή βολέψαμε ανθρώπους», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση πώς βλέπει την παραίτηση του κ. Τσίπρα και αν έχει κάποια προτίμηση για τον αντίπαλό του δήλωσε: «Η παραίτηση του κ. Τσίπρα ήταν αναμενόμενη. Προσφέρει στο κόμμα του ευκαιρία για ανασυγκρότηση. Ο χρόνος θα το δείξει. Εγώ δεν έχω καμία προτίμηση. Η προτίμησή μου δεν είναι σε πρόσωπα, είναι στην άρθρωση ενός τεκμηριωμένου πολιτικού λόγου και με ευπρέπεια. Τα πρώτα δείγματα γραφής σε αυτό στη Βουλή ήταν θετικά. Μερικές φορές η κανονικότητα είναι ευκαιρία για τη χώρα. Το να είναι τα πράγματα βαρετά είναι ένδειξη προόδου και όχι οπισθοδρόμησης μερικές φορές», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν προτιμά ως αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ είπε: «Ο στόχος που έθεσε το ΠΑΣΟΚ μετά την πρώτη κάλπη δεν επιτεύχθηκε. Το παιχνίδι αυτό είναι ακόμα ανοιχτό. Ο κίνδυνος είναι να υπάρχει διαγκωνισμός αντιπολιτευτικού λόγου και να χάνουμε τη δυνατότητα συναινέσεων όπως για παράδειγμα στην ψήφο των αποδήμων. Μέλημά μου είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, να τρέξουμε γρήγορα αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Είναι ο τελευταίος που πρέπει να εκφράσει άποψη για το τι θα γίνει στην αντιπολίτευση».

Σχετικά με το κόμμα του Ηλία Κασιδιαρη και ενόψει των δημοτικών εκλογών και των ευρωεκλογών είπε ότι «θα εξετάσουμε τις επιλογές μας».

Για την αύξηση του ορίου στη βουλή στο 5% είπε ότι δεν είναι συζήτηση που τον αφορά και δεν το βλέπει να συμβαίνει. «Η ίδια η ζωή και η κοινοβουλευτική πραγματικότητα θα αποδομήσει κόμματα και κομματίδια που εμφανίστηκαν ως διάτονες αστέρες. Δεν θεωρώ ότι είναι κατ ανάγκη αυτή η απάντηση».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στη φοροδιαφυγή ανέφερε τα εξής: «Η φοροδιαφυγή δεν είναι 60 δις αλλά είναι δεκάδες δις. Έχουμε τη δέσμευση να το αντιμετωπίσουμε. Για μένα δεν είναι αγγαρεία. Θεωρώ ύψιστη κοινωνική αδικία να επιμερίζονται το βάρος της φορολόγησης κάποιοι που δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν και δεύτερον γιατί μας λείπουν τα χρήματα αυτά για την παιδεία, την υγεία, το κοινωνικό κράτος. Έχουμε τη βούληση, αυτό θα φανεί στην πράξη. Έχουμε την τεχνογνωσία και περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας. Πχ ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο κόβιντ άφησε και κάποια καλά όπως την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Και φυσικά η χρήση των δεδομένων που μας επιτρέπουν να βλέπουμε αν κάποιος που δηλώνει 5000 εισόδημα ζει μια ζωή που δεν συνάδει με αυτό το εισόδημα ή με τις καταθέσεις του».

Για την ακρίβεια στα τρόφιμα ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Ο πληθωρισμός είναι παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο ανάγκασε τις τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι επίμονος και υπάρχει υποψία ότι αποκτά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων. Εκεί το κράτος έχει υποχρέωση να παρέμβει. Με την ακτοπλοΐα έγινε μια συζήτηση και σύντομα θα δούμε κάποιες πρώτες κινήσεις. Ζητήματα ελέγχων, διαφάνειας, προσφορών, εκπτώσεων. Έχουμε έναν ενιαίο μηχανισμό που κάνει ελέγχους. Στο ζήτημα των τροφίμων ένας τρόπος είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές. Γι' αυτό δούλεψε το καλάθι του νοικοκυριού».

Και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Στη Λετονία που ήμουν έχουν 20% πληθωρισμό. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε».

«Οι πολίτες θα μας κρίνουν για τη συνέπεια λόγων και έργων. Θα γίνουν και λάθη. Έχουμε φιλόδοξο σχέδιο, θα κριθούμε για την υλοποίησή του. Το σχέδιο αυτό έχει στόχους. Η διακυβέρνηση συνίσταται στην υλοποίηση του προγράμματος και στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών. Εγώ ο ίδιος είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου. Οφείλουμε να μην είμαστε θύματα της γυάλινης σφαίρας και αν γίνονται λάθη να τα βλέπουμε και να τα διορθώνουμε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα διεκδικήσει 3η τετραετία είπε ότι δεν είναι κάτι που το σκέφτεται αυτή τη στιγμή καθόλου. «Η πολιτική είναι αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή το μέλημά μου είναι η δεύτερη τετραετία να είναι καλύτερη από την πρώτη και πιστεύω ότι σε μια οκταετία, θα μιλάμε για πραγματικά άλλη Ελλάδα», υπογράμμισε.

