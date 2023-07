Παράξενα

Χτύπησε περιπολικό…πήρε φόρα και το ξαναχτύπησε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο σκηνικό έξω από Αστυνομικό Τμήμα, όπου ήταν σταθμευμένο το περιπολικό.

-

Έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων ήταν σταθμευμένο ένα περιπολικό, το οποίο έβαλε…στόχο ένας οδηγός.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης όταν ο οδηγός χτύπησε μια φορά το περιπολικό με το όχημά του, έκανε όπισθεν και το χτύπησε και δεύτερη.

Ο οδηγός συνελήφθη την ίδια στιγμή, ενώ το περιπολικό έπαθε μόνο ζημιές, αφού εκείνη τη στιγμή δεν ήταν κάποιος μέσα.

Πηγή: onlarissa.gr, ifarsala.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ραφαέλα πήρε εξιτήριο και ετοιμάζεται για Αμερική

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Σκοπός είναι να μπούμε στον πυρήνα της διαφοράς και να πάμε στη Χάγη

Άραχθος: Πέντε ανήλικες παρασύρθηκαν όταν άνοιξε φράγμα