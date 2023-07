Οικονομία

Protergia Helios Value: Ενέργεια από τον ήλιο με μηδενική αρχική επένδυση!

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας από την εταιρεία της MYTILINEOS.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Η Protergia - αναπόσπαστο κομμάτι της MYTILINEOS, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα – σχεδιάζει νέα προϊόντα και υπηρεσίες για όλους όσους θέλουν να καταναλώνουν ενέργεια υπεύθυνα και οικονομικά. Με έμπνευση από τον ήλιο, ανεβαίνουμε στις στέγες των σπιτιών και φέρνουμε την ενέργεια στο σπίτι!

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη, αν και ακούγεται θελκτική ιδέα, μπορεί να κρύβει κόπο και κόστος. Η Protergia ωστόσο, με το νέο πρόγραμμα Protergia Helios Value και με την εγγύηση ποιότητας της MYTILINEOS αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία εύκολα, από τη μελέτη, την επιδότηση έως και τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση. Με το πρόγραμμα Protergia Helios Value οι πελάτες μπορούν:

Να μηδενίσουν τη χρέωση ρεύματος του σπιτιού τους, στο ανταγωνιστικό σκέλος

Να αποκτήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα με μπαταρία, με πλήρη χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση

Να μην ανησυχούν για την διαδικασία καθώς αναλαμβάνει να την υποστηρίξει όλη η Protergia, με δωρεάν αυτοψία, υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» και δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 120 δόσεις

Το νέο πρόγραμμα Protergia Helios Value προσφέρει αξιοπιστία και οικονομία, αλλά και ενεργειακή αυτονομία, με ελάχιστη έως μηδενική εξάρτηση από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με την άμεση εγκατάσταση κορυφαίου εξοπλισμού παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε πελάτης έχει την κατανάλωση στα χέρια του, μειώνοντας το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, αλλά και τον λογαριασμό ρεύματος.

Καθώς η Protergia εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό πάροχο, φροντίζει να παρέχει και ολιστικές υπηρεσίες για όλες τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Έτσι, με το Protergia Helios Value προσφέρονται επίσης:

Εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια

ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη για Λειτουργία & Συντήρηση

ΔΩΡΕΑΝ προληπτική συντήρηση κάθε έτος μέχρι την αποπληρωμή των δόσεων

ΔΩΡΕΑΝ εγκατάσταση Smart Meter

ΔΩΡΕΑΝ Ασφάλιση εξοπλισμού για 1 χρόνο

ΔΩΡΕΑΝ Υπεύθυνη Δήλωση Εγκατάστασης (ΥΔΕ)

Η MYTILINEOS, μέσω της Protergia και της Watt+Volt, δραστηριοποιείται στην προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, με περισσότερες από 500 χιλιάδες παροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο εξελιγμένος τρόπος που προσφέρουμε τα προϊόντα μας δείχνει το μέλλον της ενέργειας και ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο με νέες δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις.

Ένα δρόμο γεμάτο δυνατότητες όπου όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα».

