Σχιστό: Έκλεβαν ρεύμα και νερό

Ρευματοκλοπή και παράνομες συνδέσεις για νερό διαπιστώθηκαν σε ελέγχους που έκανε η Αστυνομία στο Σχιστό.

Aστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Σχιστό Κορυδαλλού, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης εγκληματικότητας, όπου ελέγχθηκαν συνολικά 109 άτομα και 80 οχήματα.

Από υπαλλήλους αρμοδίων υπηρεσιών, διαπιστώθηκαν δύο περιπτώσεις ρευματοκλοπής, για τις οποίες σχηματίστηκαν δικογραφίες από το τμήμα Ασφαλείας Κορυδαλλού και παράνομες συνδέσεις πέντε κεντρικών μετρητών ύδρευσης, για τις οποίες θα ενημερωθεί σχετικά ο οικείος δήμος.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, του Β' Τμήματος Τροχαίας Πειραιά, της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, της 'Αμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ), διμοιρίας της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης και αστυνομικός σκύλος, με τη συνδρομή συναρμόδιων υπηρεσιών.

