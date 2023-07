Οικονομία

Καύσωνας “Cleon”: Οι ώρες διακοπής των delivery

«Οφείλουμε να προστατεύσουμε την υγεία και αυτών των εργαζομένων» γράφει μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας σε ανάρτησή του

«Οφείλουμε να προστατεύσουμε την υγεία και αυτών των εργαζομένων και αν και κάποιοι θα ξεβολευτούμε λίγο από την στέρηση των υπηρεσιών τους, πιστεύω ότι όλοι μας συμφωνούμε με αυτό το στοιχειώδες μέτρο προφύλαξης στις πιο δύσκολες ώρες του καύσωνα», αναφέρει, ο υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο twitter σχετικά με την παύση των υπηρεσιών σε ντελίβερι, από τις 12 ως τις 5μμ. που συμπεριλαμβάνεται στα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

«Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω μόνο», προστίθεται στην ανάρτηση.

Χθες εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Υπουργική Απόφαση (Αριθμ.65581) στην οποία αναφέρονται όλα τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου –καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ».

Ανάμεσα στα μέτρα που περιλαμβάνει η Υπουργική Απόφαση είναι:

Η υποχρεωτική παύση εργασιών σε περιοχές που ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης καθίσταται εξαιρετικά υψηλός κατά το χρονικό διάστημα 12:00 -17:00

Η παροχή εξ αποστάσεως εργασία με το σύστημα της τηλεργασίας για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης τους από την εργασία

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

Ειδικές προβλέψεις για υπαίθριες εργασίες και χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας