Καραγκούνης - Σαρακιώτης και Γερουλάνος για πανεπιστημιακή αστυνομία και ακτοπλοϊκά εισιτήρια (βίντεο)

Οι τρεις βουλευτές "διασταύρωσαν τα ξίφη τους" για τα θέματα της επικαιρότητας.

Έντονη συζήτηση έχει προκύψει τα τελευταία 24ωρα, μετά τις δηλώσεις Μηταράκη για πανεπιστημιακή και έφιππη αστυνομία.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο εσωτερικό, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη για ένα άλμα εκσυγχρονισμού», ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν καταργείται η πανεπιστημιακή αστυνομία».

«Υπήρχε πρόβλημα βίας κι ανομίας στα πανεπιστήμια, τώρα μετά από 2 χρόνια η κατάσταση είναι καλύτερη», είπε και υπενθύμισε ότι «βάλαμε μέσα την κανονική αστυνομία μέσα στα Πανεπιστήμια όποτε χρειάστηκε, με αποτέλεσμα η κατάσταση πλέον να είναι πιο καλή», κάνοντας λόγο για εκκένωση καταλήψεων, κλπ σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ.

Για το θέμα "διασταύρωσαν τα ξίφη τους" και οι:

Κώστας Καραγκούνης, βουλευτής ΝΔ

βουλευτής ΝΔ Γιάννης Σαρακιώτης , βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Οι τρεις βουλευτές αναφέρθηκαν και στις μειώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και στα πακέτα προσφορών από τις εταιρείες.