“Outlaws: The Good Thief”: Η ζωή του Βασίλη Παλαιοκώστα γίνεται Podcast στην Αμερική

Ο Κωνσταντίνος Λινός, συνιδρυτής της εταιρείας Kaleidoscope εξηγεί στον ΑΝΤ1 πώς η ιστορία ενός φτωχού παιδιού από τα ορεινά χωριά των Τρικάλων που κατέληξε να γίνει ο Νο1 καταζητούμενους εγκληματίες της Interpol κατάφερε να "κλέψει" τις καρδιές του αμερικανικού κοιινού.

Η Kaleidoscope, παγκόσμια εταιρεία podcasting με έδρα τη Νέα Υόρκη, και η iHeartPodcasts, κορυφαία εταιρεία podcasts παγκοσμίως κυκλοφόρησε την κυκλοφορία μιας νέας σειράς οκτώ επεισοδίων, με παγκόσμια πρεμιέρα την Τετάρτη 12 Ιουλίου και εβδομαδιαία επεισόδια (κάθε Τετάρτη) μέχρι τέλη Αυγούστου.

Το «Outlaws: The Good Thief», στη δημοσιογραφική έρευνα και υποστήριξη παραγωγής του οποίου συνεργάστηκε η ομάδα του «The Greek Podcast Project» και στη μουσική οι Imam Baildi, αφηγείται τη συναρπαστική -αληθινή- ιστορία του Βασίλη Παλαιοκώστα, ο οποίος ενορχήστρωσε μερικές από τις πιο γνωστές ληστείες τραπεζών και αποδράσεις της χώρας, ενώ μέχρι σήμερα παραμένει ελεύθερος έχοντας δραπετεύσει με ελικόπτερο όχι μία, αλλά δύο φορές από τον Κορυδαλλό.

Ο Κωνσταντίνος Λινός, συνιδρυτής της εταιρείας Kaleidoscope μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Μαζί", λέγοντας αρχικά πώς είναι μία πολύ σοβαρή δημοσιογραφική δουλειά που με μαρτυρίες από το περιβάλλον του Παλαιοκώστα, συμμαθητές, δημοσιογράφους, διεθνείς αξιωματούχους, αρκετούς υψηλόβαθμους αστυνομικούς ακόμη και έναν πρώην πρωθυπουργό, το «Outlaws: The Good Thief» αποκαλύπτει μία συναρπαστική αληθινή ιστορία δράσης. Όπως ληστείες κινηματογραφικές, αποδράσεις με ελικόπτερα όχι μία αλλά δύο φορές από την ίδια φυλακή και με "πρωταγωνιστή" τον Βασίλη Παλαιοκώστα που παραμένει άφαντος εδώ και 15 χρόνια και επικηρυγμένος με ένα εκατομμύριο ευρώ.

Όπως ανέφερε το πρώτο επεισόδιο βρήΚε πριν από 48 ώρες και έχει μέγαλη απήχηση στην Αμερική και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο top 10.

Για τους λόγους τους οποίους η ιστορία ενός φτωχού παιδιού από τα ορεινά χωριά των Τρικάλων που κατέληξε να γίνει ο Νο1 καταζητούμενους εγκληματίες της Interpol κατάφερε να "κλέψει" τις καρδιές του αμερικανικού κοιινού εξήγησε πώς είναι μία καταπληκτική αληθινή ιστορία και είναι πιο παράξενη από ένα σενάριο κινηματογρφικό. Και κατέληξε: Πώς αφενός είναι μία ταινία δράσης, αλλά αφετέρου θέτει και πολύ σοβαρά ερωτήματα για την κοινωνία, για το κράτος δικαίου για το πώς μεταχειρζόμαστε εγκληματίες ή θύματα.

