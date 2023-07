Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ψαροταβέρνα στα Βόρεια Προάστια (βίντεο)

Σε ταβέρνα στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με την οικογένεια του και όπως ήταν φυσικό επικράτησε πανζουρλισμός από κόσμο που έσπευσε κοντά του για ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφθασε στην ταβέρνα χαμογελαστός, έχοντας στο πλάι του τα παιδιά του.

Είναι γνωστό ότι ο σταρ του ΝΒΑ δεν χάνει την ευκαιρία να έρχεται στην Ελλάδα και να επισκέπτεται πολλά και διαφορετικά μέρη.

Ο Greek Freak περιμένει και με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία και το τρίτο του παιδάκι.

