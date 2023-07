Τοπικά Νέα

Φλώρινα: Εργαζόμενος χτυπήθηκε από ρεύμα ενώ έκοβε κλαδιά

Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο της Φλώρινας

Ένας εργαζόμενος του ΑΔΜΗΕ χτυπήθηκε από ρεύμα υψηλής τάσης την ώρα που προσπαθούσε να κόψει δέντρα στην περιοχή της Φλώρινα.

Ένα κλαδί που έπεσε σε καλώδιο με υψηλής τάσης ρεύμα είχε ως αποτέλεσμα να κεραυνοβοληθεί και να τραυματιστεί βαριά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος εργαζόμενος είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Φλώρινας όπου και διασωληνώθηκε, ενώ εξετάζεται η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ

"Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ενημερώνει ότι την Πέμπτη 13 Ιουλίου συνέβη ατύχημα στην περιοχή της Φλώρινας, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ο εργαζόμενος της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς, Αναστάσιος Δέλλιος.

Ο τραυματίας (εργαζόμενος) συμμετείχε σε κλιμάκιο του Διαχειριστή, που εκτελούσε εργασίες κλαδεμάτων δέντρων πλησίον της Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) 400 kV Φλώρινας-Μπίτολα.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ένα από τα δέντρα έπεσε κοντά στη Γραμμή Μεταφοράς, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να υποστεί ηλεκτροπληξία. Δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από συναδέλφους του στο πεδίο, διακομίστηκε, άμεσα, στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε, στη συνέχεια, στο νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται.

Οι υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ προχώρησαν, άμεσα, σε αναγγελία του ατυχήματος στις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με το νόμο. Ταυτόχρονα, συγκροτείται Επιτροπή Διερεύνησης του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Ο ΑΔΜΗΕ συμπαραστέκεται από την πρώτη στιγμή στην οικογένεια του τραυματία και πράττει όλα όσα απαιτούνται για να επιστρέψει, γρήγορα, υγιής στους δικούς του ανθρώπους" αναφέρει η ανακοίνωση.

