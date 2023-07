Κόσμος

Τσελίκ: Η στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών δημιουργεί μεγάλη ένταση

Ο Ομέρ Τσελίκ με δηλώσεις του σε τουρκική εφημερίδα, διατηρεί την επιθετική ρητορική της γειτονικής χώρας.

Σε συνέντευξή του στο Χαμπέρτουρκ, ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ ρωτήθηκε πώς θα είναι οι σχέσεις με την Ελλάδα στο μέλλον. Υπενθύμισε ότι αποφασίστηκε η επανέναρξη του Στρατηγικού Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου με την Ελλάδα και η διεξαγωγή της συνεδρίασης του Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη.

«Οι κυβερνήσεις συνευρίσκονται. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα με την Ελλάδα χωρίς εντάσεις. Όταν εξοπλίζεις τα νησιά, δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις. Το θέμα του εξοπλισμού των νησιών δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ένταση που κλειδώνει και άλλα θέματα. Συζητάμε συνεχώς για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της 'τουρκικής μειονότητας' στη 'Δυτική Θράκη' και το σεβασμό των δικαίων τους.

Αν βαλθείτε να φτιάξετε μια βάση στην Αλεξανδρούπολη, αν συνεχίσετε να τρυπάτε πλοία στη Μεσόγειο για να σκοτώνετε ανθρώπους ή αν εξοπλίζετε τα νησιά, κάτι άλλο θα συμβεί», ανέφερε, σύμφωνα με την Άννα Ανδρέου, ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη.

Με την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στο Βίλνιους ασχολείται ο τουρκικός Τύπος, ο οποίος κάνει λόγο για νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Εκπρόσωπος ΥΠΑΜ Ζεκί Ακτούρκ: Συνεχίζουμε τη θετική ατζέντα



Οι ΤΕΔ συνεχίζουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και της ‘τδβκ’' στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο χωρίς συμβιβασμούς. Η χώρα μας είναι υπέρ της επίλυσης όλων των προβλημάτων με ειρηνικές μεθόδους, αμοιβαίο σεβασμό και διάλογο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα της συμμαχίας, και καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για το σκοπό αυτό. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Βίλνιους, πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική και θετική συνάντηση μεταξύ του Υπουργού μας και του Έλληνα ΥΕΘΑ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε η σημασία της συνέχισης της θετικής ατζέντας και της διατήρησης των ανοικτών διαύλων διαλόγου στις σχέσεις των δύο χωρών, ενώ επιβεβαιώθηκε η συμφωνία για την επανάληψη των Συναντήσεων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο των συνθηκών εγγύησης και συμμαχίας, στεκόμαστε στο πλευρό των 'Κυπρίων αδελφών' μας σήμερα όπως και στο παρελθόν. Η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να εγγυάται την ειρήνη, την γαλήνη και την ασφάλεια στην Κύπρο στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών και των νόμιμων δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

