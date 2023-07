Οικονομία

“Κάλυψη” ενοικίου από τον Δήμο Αθηναίων: Ποιους αφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις και πώς λειτουργεί το πρόγραμμα για επιδότηση στέγης από τον Δήμο Αθηναίων.

-

Τη δυνατότητα κάλυψης του ενοικίου σε νέους και οικογένειες για διάστημα τριών ετών, δίνει ο δήμος Αθηναίων, μετά την προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Το πρόγραμμα με τίτλο «Κάλυψη» που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), αφορά σε 257 κατοικίες και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 25-39 ετών, που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, κατοικούν στον δήμο Αθηναίων και δε διαθέτουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία.

«Είμαστε σε συνεννόηση με όλους τους αρμόδιους φορείς, δημιουργούμε συμπράξεις και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο, ώστε να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του σύγχρονου προβλήματος της στέγασης. Μέσα από το πρόγραμμα "Κάλυψη" δίνεται η δυνατότητα σε δεκάδες νέες και νέους -με χαμηλά εισοδήματα- να αποκτήσουν, για τα επόμενα τρία χρόνια, δωρεάν στέγη στην Αθήνα. Η πόλη έχει ανάγκη τους νέους κι εμείς στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που θα τούς δώσει το κίνητρο να παραμείνουν εδώ», ανέφερε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα κριτήρια καλούνται από τον δήμο Αθηναίων να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (και ηλεκτρονικά) μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουλίου.

Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δικαιούχων, το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει τις ιδιωτικές κατοικίες, οι οποίες είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία, στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA ΙΙ» και «ESTIA 2021».

Προτεραιότητα δίνεται σε πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες, σε άτομα με αναπηρία, σε νοικοκυριά στα οποία υπάρχει δικαστική απόφαση έξωσης και σε μονογονεϊκές.

Το πρόγραμμα «Κάλυψη» υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ειδήσεις σήμερα:

Τσελίκ: Η στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών δημιουργεί μεγάλη ένταση

Καύσωνας “Cleon” - Κικίλιας: Τεράστιος ο κίνδυνος πυρκαγιάς από αμέλεια αυτές τις ημέρες

Ασπαρτάμη: Το πόρισμα του ΠΟΥ για τη γλυκαντική ουσία