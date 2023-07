Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Μητσοτάκης - Ερντογάν προκαλούν αντιδράσεις για Δυτική Θράκη και Αιγαίο

Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για όσα υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος σχετικά με την μειονότητα στην Δυτική Θράκη, αλλά και για όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απαντήσεις και διευκρινίσεις για όσα δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με την συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όσα συζήτησαν για την Δυτική Θράκη, αλλά και οι αναφορές του ίδιου του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με τον διάδρομο για επίλυση των διαφορών των δύο χωρών.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Σήμερα ο κ. Ερντογάν ανακοίνωσε ότι «το βασικότερο θέμα που έθεσε» στον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν «τα ζητήματα της Δυτικής Θράκης» προαναγγέλλοντας και σχετικές ελληνοτουρκικές διαβουλεύσεις των Υπουργείων Εξωτερικών. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει άμεσα αν ισχύει ότι αποδέχθηκε διαπραγμάτευση με την Τουρκία για ζητήματα που αφορούν Έλληνες πολίτες. Ειδικά αφού εκμεταλλεύθηκε προεκλογικά με τον χειρότερο τρόπο το ζήτημα της Θράκης, διατυμπανίζοντας ότι θα το θέσει ο ίδιος στον Τούρκο Πρόεδρο και αδιαφορώντας για τις συνέπειες που έχουν οι ενέργειές του για τα εθνικά συμφέροντα. Εάν οι δηλώσεις Ερντογάν ισχύουν, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά πόσο επικίνδυνη είναι η πατριδοκαπηλία του κ. Μητσοτάκη για τη χώρα. Αναμένουμε ενημέρωση και ξεκάθαρες απαντήσεις για τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, για το θέμα της Θράκης και για τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη σε «υποχωρήσεις» σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας».





Ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «σημείωσε αρχικά πως ο κ. Μητσοτάκης έχει εργαλειοποιήσει πολλές φορές εθνικά ζητήματα για να αποκομίσει πολιτικά και εκλογικά οφέλη: «Πρόσφατα έφτασε να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως «εθνική εξαίρεση» με αφορμή το μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα της ΝΔ στη Θράκη και γενικότερα, όταν μάς κατηγορούσε για ελλείμματα στον πατριωτισμό μας ή όταν συμμετείχε σε συλλαλητήρια. Ενώ υποσχόταν επίσης προεκλογικά ότι θα έθετε θέμα Θράκης στη συνάντηση που θα είχε χε με τον κ. Ερντογάν, φαίνεται ότι άλλαξε γνώμη. Δεν θέλαμε να υπάρχει κυνήγι εξοπλισμών στο Αιγαίο που δημιουργεί και υπέρογκα κόστη στις κοινωνίες. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ειρηνική συνύπαρξη, με βάση το διεθνές Δίκαιο».

Ο Σ.Φάμελλος εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία του σχετικά με τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη για ενδεχόμενο υποχωρήσεων από τις θέσεις αφετηρίας και έθεσε τέσσερα κεντρικά ζητήματα, στα οποία, όπως είπε, οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση:

Τι σημαίνει υποχωρήσεις σε θέματα κυριαρχίας; Δεν μπορεί να προαναγγέλλεται κάτι τέτοιο όταν διαπραγματεύεσαι. Δεν τα ακούει μόνο το εσωτερικό ακροατήριο.

Η κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει πως η μοναδική και όχι βασική διαφορά, όπως γράφτηκε, με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα/ ΑΟΖ. Ρωτάμε τον κ. Μητσοτάκη: Είναι γεωπολιτικό ή νομικό θέμα για τον κ. Μητσοτάκη; Για εμάς είναι νομική και αφορά το διεθνές Δίκαιο. Δεν είναι μια γεωπολιτική διαφορά που λύνεται σε διμερές επίπεδο.

Τι προϋποθέσεις θα θέσει η Ελλάδα στις ΗΠΑ για την προμήθεια των F-16 στην Τουρκία; Δεν μπορούμε να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας μόνο στις προσπάθειες, που είναι βέβαια πολύ σημαντικές, που κάνει το Κογκρέσο και η ελληνική ομογένεια. Είναι πολύ σημαντικές αλλά δεν αρκεί αυτό.

Θα θέσουμε ως Ελλάδα θετική ατζέντα για τις προϋποθέσεις που βάζουμε στη συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την επανεκκίνηση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, υπάρχει περίπτωση ο διμερής διάλογος με την Τουρκία να καταρρεύσει και οι ευρωτουρκικές σχέσεις να προχωρήσουν».





Νωρίτερα, σε δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, αναφερόταν ότι «Οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, στην πρώτη του συνέντευξη μετά τις εκλογές, σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μόνο εξαιρετική ανησυχία μπορούν να προκαλούν. Τι ακριβώς έχει στο νου του όταν προαναγγέλλει ότι «οποιαδήποτε συμφωνία» με την Τουρκία «μπορεί να συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις που μπορεί να είναι η αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης»; Από ποιες εθνικές θέσεις προαναγγέλλει υποχωρήσεις και μάλιστα ως αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης; Είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη να παραιτηθεί από το δικαίωμα άμυνας των νησιών του ανατολικού Αιγαίου; Τι σημαίνει η απάντησή του σε ερώτηση για το αν η διαπραγμάτευση «περιλαμβάνει απομείωση της κυριαρχίας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα» ότι «αυτό είναι μια σχετική έννοια»; Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποσαφηνίσει προς τον ελληνικό λαό με ποια στρατηγική και με ποιες κόκκινες γραμμές επιδιώκει ή προσέρχεται σε μια διαπραγμάτευση με την Τουρκία».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναφέρει «Είναι προφανές ότι με ορόσημο τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προχωράει, με γρήγορους ρυθμούς, το σχέδιο επικίνδυνων διευθετήσεων στα ελληνοτουρκικά, υπό ευρωατλαντική εποπτεία. Αυτό το έδαφος στρώνουν και οι απαράδεκτες αναφορές του πρωθυπουργού για “υποχωρήσεις ως αφετηρία διαπραγμάτευσης”, όπως και η νεόκοπη φράση για “πυρήνα της διαφοράς”, που παραπέμπει σε ζητήματα κυριαρχίας. Όλα τα υπόλοιπα περί “ιστορικών ευκαιριών” δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί η διαπραγμάτευση δεν γίνεται μεταξύ λαών, αλλά μεταξύ αστικών τάξεων, που μοναδικό κριτήριό τους είναι η προώθηση των δικών τους συμφερόντων πάνω στις πλάτες τόσο του ελληνικού όσο και του τούρκικου λαού. Χρειάζεται επαγρύπνηση γιατί τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια συνδιαχείρισης του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου, για τα οποία είχε προειδοποιήσει και προεκλογικά το ΚΚΕ, είναι σε πλήρη εξέλιξη»

Η Ελληνική Λύση από την πλευρά της, αναφέρει «Ο αιμοσταγής δικτάτορας Ερντογάν, Ισχυρίστηκε με δημόσιο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του, ότι έχει συμφωνήσει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την «τακτοποίηση» των θεμάτων που αφορούν την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης! Παρέθεσε μάλιστα και «οδικό χάρτη» για να υλοποιηθούν τα «συμφωνηθέντα». Εάν ο κ. Μητσοτάκης δεν βγει άμεσα με δημόσια δήλωση του να διαψεύσει τους ισχυρισμούς Ερντογάν, είναι σα να ομολογεί εθνική μειοδοσία εις βάρος της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης αποτελείται αποκλειστικά από Έλληνες πολίτες και δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με οποιονδήποτε «αλλοδαπό». Η Ελληνική Λύση καλεί για άλλη μια φορά όσους βουλευτές της ΝΔ διαθέτουν Εθνική Αξιοπρέπεια, να αποτρέψουν με κάθε τρόπο τη διαφαινόμενη προδοσία».

Εν τω μεταξύ, εθιμοτυπική επίσκεψη στον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, έκανε ο Πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα.

Courtesy visit by Turkish Ambassador, Cagatay Erciyes, and meeting with FM George Gerapetritis at @GreeceMFA



Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη Τουρκίας, C.Erciyes, και συνάντηση με ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών pic.twitter.com/6nNRayVjrE — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 14, 2023





