Life

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Από τι πέθανε η κόρη του “Βασιλιά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια του θανάτου της μοναχοκόρης του Έλβις Πρίσλεϊ.

-

Αποκαλύφθηκε ότι η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ(Lisa Marie Presley) η μοναχοκόρη του Eλβις και της Πρισίλα Πρίσλεϊ, πέθανε τον Ιανουάριο από απόφραξη του λεπτού εντέρου που προκλήθηκε από χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους ενώ βρέθηκαν και οπιοειδή στο αίμα της.

Σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στις 12 Ιανουαρίου μετά από καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος 'Αντζελες η σταρ πέθανε από απόφραξη του λεπτού εντέρου ως «συνέπεια προηγούμενης ασθένειας ή τραυματισμού». Επίσης βρέθηκαν στο αίμα της οξυκωδόνη και βουπρενορφίνη, ουσία που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία εξάρτησης από οπιοειδή. Οπως αναφέρει το ΤΜΖ υπήρχαν επίσης στον οργανισμό της ίχνη κουετιαπίνης.

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η Πρίσλεϊ είχε κάνει μια αισθητική επέμβαση λίγους μήνες πριν από το θάνατό της και της είχαν συνταγογραφηθεί οπιοειδή, ενώ είχε «ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών».

Σύμφωνα με την Daily Mail δύο ημέρες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της, είχε δώσει το «παρών» μαζί με τη μητέρα της, Πρισίλα, στην 80ή τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών με την εμφάνισή της να προκαλεί ανησυχία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά: Μητσοτάκης - Ερντογάν προκαλούν αντιδράσεις για Δυτική Θράκη και Αιγαίο

“Κάλυψη” ενοικίου από τον Δήμο Αθηναίων: Ποιους αφορά

ΠΑΟ και Παπαγιάννης πήραν “διαζύγιο”