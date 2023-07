Υγεία - Περιβάλλον

Διασωληνώθηκε κορίτσι 3,5 ετών - Πνίγηκε ενώ έτρωγε

Μεγάλη κινητοποίηση αστυνομικών και του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί το παιδί από την πόλη του, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ένα κοριτσάκι 3,5 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι, κατά τη διάρκεια του φαγητού του κόντεψε να πνιγεί.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Νάουσας όπου διασωληνώθηκε.

Έπειτα, οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της στο “Ιπποκράτειο” της Θεσσαλονίκης.

Πολυάριθμη αστυνομική δύναμη, αποτελούμενη από δικυκλιστές της ομάδας Ζ και περιπολικά, παρέλαβε το ασθενοφόρο από τον κόμβο Κλειδίου και το συνόδευσε μέχρι το νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”.

Χάρη στον επαγγελματισμό των αστυνομικών το ασθενοφόρο έφτασε από το Κλειδί στο νοσοκομείο μέσα σε 17 λεπτά.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι σταθερή.

