Ελληνοτουρκικά: Υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από το Αιγαίο

Η πρώτη μετά από μήνες παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου.

Όπως έγινε γνωσστό από το ΓΕΕΘΑ, ζεύγος τουρκικών F-16 εισήλθε σήμερα στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης. Καταγράφηκε μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Υπενθυμίζεται ότι τελευταία φορά που τουρκικά F-16 είχαν εισέλθει στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης ήταν στις 3 Φεβρουαρίου.Τότε είχαν εισέλθει 2 ζεύγη τουρκικών F-16 μαζί με ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235. Είχαν καταγραφεί 3 παράβασεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών που είχαν εξελιχθεί σε 6 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου από τα τουρκικά μαχητικά στις περιοχές του βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

