Ευρωπαϊκό Κ23: Η Δεσπολλάρη έγραψε Ιστορία στα 800μ (εικόνες)

Η Ελληνίδα αθλήτρια κατέκτησε για πρώτη φορά στην Ιστορία του αθλήματος μετάλλιο για τη χώρα μας.

Το χάλκινο μετάλλιο στα 800μ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ23 στο Έσπο της Φινλανδίας, κατέκτησε η Γεωργία Δεσπολάρη με χρόνο 2.04.14. Το σημερινό ήταν το πρώτο μετάλλιο της χώρας στην Ιστορία του αγωνίσματος και το πρώτο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η Ελληνίδα από τα πρώτα μέτρα της κούρσας έδειξε πως μπήκε για να διεκδικήσει ακόμη και το χρυσό μετάλλιο. Μετά τα πρώτα 200μ. ηγήθηκε της κούρσας, αλλά ακόμη κι όταν άρχισε να χάνει έδαφος στα 500μ. δεν έχασε την ψυχραιμία της. Η αθλήτρια του Μιχάλη Αναγνώστου 200μ. πριν το φινάλε κι ενώ ήταν στην έκτη θέση άρχισε να ανεβάζει ρυθμό και τελικά στην τελική ευθεία προσπέρασε τις αντιπάλους της και τερμάτισε πανηγυρικά στην τρίτη θέση. Η Ελληνίδα, ήταν η νεότερη αθλήτρια του σημερινού τελικού και θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει για νέα διάκριση σε δύο χρόνια στην 15η διοργάνωση.

Η 20χρονη έχει καταφέρει τους τελευταίους μήνες να δείξει πως εκτός από ταλέντο έχει ψυχικά αποθέματα που της επιτρέπουν να στέκεται με αξιώσεις σε μεγάλες διοργάνωσες. Σήμερα πέτυχε την δεύτερη επίδοση της καριέρας της πίσω από το ατομικό της 2.02.31 σε μια κούρσα τακτικής, στην οποία δε θα ήταν εύκολο να προκύψει ένα νέο ατομικό ρεκόρ. Η καλύτερη παρουσία της χώρας μας στην ιστορία της διοργάνωσης ήταν η έκτη θέση της Έλενας Φιλάνδρα το 2005 στο Έρφουρτ.

Με το μετάλλιο της Δεσπολλάρη η χώρα μας έφτασε στην κατάκτηση του 31ου μεταλλίου στην ιστορία της διοργάνωσης από το 1997, όταν ξεκίνησε στο Τούρκου και στο 10ο χάλκινο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ντανιέλα Γκαρσία (Ισπανία) με 2.02.96 και το ασημένιο η Βέρα Ματίλα (Φινλανδία) με 2.03.14. Η νικήτρια στην προηγούμενη διοργάνωση Βίλμα Νίλσεν ήταν έκτη με 2.04.66.

Ο Ρούμτσιος στην 13η θέση στον ημιτελικό των ψηλών εμποδίων

Ο Παναγιώτης Ρούμτσιος έτρεξε στην πρώτη ημιτελική σειρά των ψηλών εμποδίων όπου τερμάτισε στην έβδομη θέση με 14.08. Ο αθλητής ολοκλήρωσε επιτυχημένα την παρουσία του στη διοργάνωση, αφού έτρεξε και πάλι κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ του, αλλά και αρκετά κοντά στο 13.96 του προκριματικού. Ο 20χρονος, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στη διοργάνωση σε δύο χρόνια, κατέλαβα την 13η θέση στο σύνολο.

Εικόνες, βίντεο: Facebook/ ΣΕΓΑΣ

