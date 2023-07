Κοινωνία

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πέντε περιφέρειες το Σάββατο (χάρτης)

Οι πέντε περιφέρειες στις οποίες αναμένεται μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς το Σάββατο.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για πέντε περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο, Σάββατο 15 Ιουλίου 2023, για τις εξής περιοχές:

*Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Από Ω/18:00/13-07-2023 έως Ω/18:00/14-07-2023 εκδηλώθηκαν 52 δασικές πυρκαγιές.

Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Αναφορικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, για το Σάββατο 15/07/2023, πατήστε ΕΔΩ

Επίσης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επισημαίνεται ότι από την Κυριακή (16-07-2023) έως και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος θα περιοριστούν σε γεωγραφική έκταση οι περιοχές που θα επηρεάζονται από υψηλές θερμοκρασίες και θα μειωθεί η ένταση της ζέστης. Παράλληλα προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας κατά 2 με 4 βαθμούς Κελσίου κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο ο ετησίας άνεμος (μελτέμι) θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ, που σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδος υπάρχει τάση νέας ανόδου της θερμοκρασίας, φαινόμενο το οποίο παρακολουθείται και θα αξιολογηθεί η εξέλιξή του καλύτερα τις επόμενες ημέρες.

Εμπρησμοί: Σχεδόν 100 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου

Σε 99 ανέρχονται οι συλλήψεις ατόμων, στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας, για εμπρησμούς σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της χώρας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα, με τα στοιχεία συλλήψεων του 2023 για αγροτοδασικές πυρκαγιές έως τις 13 Ιουλίου, έχουν συλληφθεί 94 άτομα για εμπρησμό από αμέλεια και 5 από πρόθεση.

Σχεδόν το σύνολο των παραπάνω συμβάντων σχετίζονται με αγροτικές εργασίες (καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, κάπνισμα κυψελών κ.ά.).

