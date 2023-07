Κόσμος

Τυνησία: Εμβάσματα 1 δις ευρώ σε παράτυπους μετανάστες

Για σοκ έκαναν λόγο οι Αρχές της χώρας, αναφέροντας ότι στοχοποιούνται. Από πού προέρχονταν τα χρήματα. Εκτάκτως στην χώρα η Μελόνι και η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τυνησίας υποστήριξε χθες Παρασκευή ότι παράτυποι μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική έλαβαν εμβάσματα συνολικού ύψους τριών δισεκατομμυρίων δηναρίων (περίπου ενός δισεκ. ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2023 από τις χώρες προέλευσής τους

«Αυτό το νούμερο προκαλεί σοκ και υποδηλώνει ότι η Τυνησία στοχοποιείται», τόνισε ο πρόεδρος Καΐς Σάγεντ που προήδρευε της συνεδρίασης.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος της Τυνησίας εκτίμησε ότι οι παράτυποι μετανάστες αποτελούν απειλή για τη δημογραφική σύνθεση της χώρας, ενώ τους κατηγόρησε ότι φέρνουν μαζί τους «βία, εγκληματικότητα και απαράδεκτες πρακτικές».

Χιλιάδες παράτυποι μετανάστες συνωστίζονταν τους προηγούμενους μήνες στην παράκτια πόλη Σφαξ, φιλοδοξώντας να εξασφαλίσουν μια θέση σε πλεούμενα διακινητών με προορισμό την Ευρώπη.

Τις τελευταίες ημέρες, οι τυνησιακές αρχές απομάκρυναν εκατοντάδες παράτυπους μετανάστες από τη Σφαξ, οδηγώντας τους σε ερημικές περιοχές στα σύνορα με τη Λιβύη και την Αλγερία. Υπό την πίεση διεθνών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους προσφέρθηκαν τελικά καταλύματα σε δύο πόλεις.

Μελόνι και φον ντερ Λάιεν θα επισκεφθούν πάλι την Τυνησία

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, την Κυριακή η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόκειται να μεταβούν και πάλι στην Τυνησία για συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, Κάις Σάγεντ. Η επίσκεψη εντάσσεται στον διάλογο με στόχο την υπογραφή μνημονίου κατανόησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα μήνα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η πρόεδρος της Κομισιόν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός είχαν πραγματοποιήσει την πρώτη τους κοινή επίσκεψη στην Τύνιδα.

Η Τζόρτζια Μελόνι, μάλιστα, είχε δηλώσει ότι η Ιταλία θέλει να οργανώσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Ρώμη διεθνή διάσκεψη με θέμα την ανάπτυξη και την μετανάστευση.