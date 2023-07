Οικονομία

“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”: Τελευταία παράταση για τις παρεμβάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε εκπνέει η διορία που έχει δοθεί στους ωφελούμενους, ώστε να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις για τις οποίες έχουν επιδοτηθεί.

-

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Παρατείνεται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έως την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία που έχουν οι ωφελούμενοι για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Πρόκειται για την τελευταία παράταση που δίνεται, βάσει των δεσμεύσεων που υπάρχουν από τα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ 2014-2020 και Ταμείο Ανάκαμψης) του προγράμματος».

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές 2023 - Μηχανογραφικό: “Τέλος χρόνου” για την υποβολή του

Δωδεκάνησα: Τουρίστας μήνυσε ιερέα που του άλειψε με λάδι τα... γεννητικά όργανα!

Ίσμα Τουλάτου: “στερνό αντίο” στην δημοσιογράφο που πέθανε τρεις μέρες πριν γεννήσει