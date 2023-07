Πολιτισμός

Ίσμα Τουλάτου: “στερνό αντίο” στην δημοσιογράφο που πέθανε τρεις μέρες πριν γεννήσει

Ανείπωτος θρήνος για την γυναίκα, η οποία έφυγε από την ζωή, λίγες ώρες πριν φέρει στον κόσμο το μωρό που τόσο ποθούσε.

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι σήμερα, Σάββατο, στην Ίσμα Τουλάτου, τη δημοσιογράφο που άφησε ξαφνικά τη ζωή της σε ηλικία 52 ετών, τρεις ημέρες πριν να φέρει στον κόσμο το παιδί της.

Η κηδεία της άτυχης δημοσιογράφου θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στο χωριό Φλόκα στην Αρχαία Ολυμπία.

Κατά πληροφορίες ο θάνατος της 52χρονης δημοσιογράφου προήλθε από εγκεφαλική αιμορραγία ενώ πιθανότατα είχε ανεύρυσμα το οποίο η ίδια δεν το γνώριζε.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψαν φίλοι και συνάδελφοί της, η Ίσμα Τουλάτου ήθελε να γίνει μητέρα όσο τίποτα και η χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης της ήταν για εκείνη το μεγαλύτερο όνειρό της.

Η συντάκτρια του πολιτιστικού ρεπορτάζ Ίσμα Τουλάτου βρισκόταν στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της και θα έφερνε στη ζωή το παιδί που κυοφορούσε. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατέρρευσε ξαφνικά τη στιγμή που βρισκόταν στο σπίτι της, μπροστά στα μάτια της ηλικιωμένης μητέρας της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο διαμέρισμα, όμως ήταν ήδη αργά. Η δημοσιογράφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι γιατροί προχώρησαν σε καισαρική και έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή το μωρό της, με το νεογέννητο κοριτσάκι να νοσηλεύεται αρχικά στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας νεογνών του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» και στη συνέχεια, στη ΜΕΘ νεογνών του «Έλενα Βενιζέλου».

