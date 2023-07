Κόσμος

Forza Italia: Ποιος πήρε την θέση του Μπερλουσκόνι

Νέο επικεφαλής απέκτησε το κόμμα του 'Καβαλιέρε", ο οποίος έφυγε πρόσφατα από την ζωή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι εξελέγη σήμερα αρχηγός του Forza Italia, του συντηρητικού κόμματος που ίδρυσε πριν από 29 χρόνια ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και πολιτικός Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα.

Ο 69χρονος Ταγιάνι, ο οποίος εξελέγη ομόφωνα από το εθνικό συμβούλιο του κόμματος, είναι αντιμέτωπος με ένα δύσκολο έργο αφού θα πρέπει να επανεξετάσει την τύχη ενός κόμματος του οποίου η λαϊκή στήριξη φθίνει εδώ και χρόνια, ακόμη και πριν από τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Ο Αντόνιο Ταγιάνι έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του εκτός της Ιταλίας υπηρετώντας ως Ευρωπαίος Επίτροπος στις Βρυξέλλες και ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν διαθέτει το χάρισμα του προκατόχου του και δεν θεωρείται από τους δημοφιλείς πολιτικούς της χώρας του.

"Παραλαμβάνω ένα σχεδόν αδύνατο κληροδότημα. Δεν είναι εύκολο να ηγηθείς ενός πολιτικού κινήματος που είχε για αρχηγό του τον Σίλβιο Μπερλουσκίνη επί σχεδόν 30 χρόνια", είπε ο Ταγιάνι σε συγκέντρωση των εθνικών, τοπικών και ευρωπαϊκών εκπροσώπων του κόμματος μιλώντας πάνω στη σκηνή που είχε στηθεί μπροστά από μια τεράστια φωτογραφία του Μπερλουσκόνι.

Το Forza Italia είναι ο ελάσσων εταίρος ανάμεσα στα τρία κόμματα που απαρτίζουν την δεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, πίσω από το κόμμα της πρωθυπουργού "Αδέλφια της Ιταλίας" και την Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι.

"Θέλουμε να είμαστε το κέντρο της κεντροδεξιάς. Διαφέρουμε από τους συμμάχους μας και δεν σκοπεύουμε να παραιτηθούμε από την ταυτότητά μας", είπε ο Ταγιάνι ο υπηρετεί ως υπουργός Εξωτερικών από τον περασμένο Οκτώβριο που ανέλαβε η κυβέρνηση.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δίνουν στο Forza Italia ποσοστό στήριξης περίπου 7%, πίσω από την Λέγκα που εμφανίζεται με σεχόν 10% και τα Αδέλφια της Ιταλίας κοντά στο 30.

Αφού ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα σε ένα πολύ μικρό, βασιλικό κίνημα την δεκαετία του ΄80, ο Ταγιάνι εντάχθηκε στο Forza Italia όταν αυτό ιδρύθηκε το 1994 και ήταν ο εκπρόσωπος του Μπερλουσκόνι στην πρώτη του κυβέρνηση εκείνο τον χρόνο.

