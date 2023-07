Κοινωνία

Φωτιές σε Τύρναβο και Εύβοια: Κοντά σε μοναστήρι οι φλόγες

Νέα πυρκαγιά στο Δαμάσι Τυρνάβου, όπου είχε ξεσπάσει και χθες φωτιά. Στις φλόγες και δύσβατη περιοχή της Εύβοιας, στην οποία υπάρχει μοναστήρι.

Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Δαμασίου, σε τοποθεσία κοντινή σε σχέση με το χθεσινό συμβάν.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου στις 2.20 το μεσημέρι του Σαββάτου σε εκτάσεις με πουρνάρια και ήδη υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τον περιορισμό της.

Στην περιοχή βρίσκονται τέσσερα υδροφόρα οχήματα και τρία βοηθητικά, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν, όπως και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δασική έκταση της Εύβοιας, με την εστία να βρίσκεται κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Αρμά στα Φύλλα Ευβοίας, στη θέση Καλογερόβρυση.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ο πατέρας Χριστοφόρος της Μονής Αγίου Γεωργίου Αρμά μίλησε στο evima.gr και δήλωσε: «Βλέπουμε τη φωτιά, είναι κοντά στο μοναστήρι μας. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την πυροσβεστική και φυσικά είμαστε σε ετοιμότητα. Πιστεύουμε ότι ο Άγιος Γεώργιος Αρκάς θα βοηθήσει να αποφευχθούν τα χειρότερα», είπε χαρακτηριστικά.

Η περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι δύσβατη και πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.

Πηγή: larissanet.gr, evima.gr

