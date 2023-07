Υγεία - Περιβάλλον

Ο Ηλίας Μαμαλάκης στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του γνωστού σεφ από το νοσοκομείο και η ευχή του για το μέλλον.

-

Φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο δημοσίευσε ο Ηλίας Μαμαλάκης, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους ότι νοσηλεύεται.

Ο γνωστός σεφ έκανε γνωστό ότι, θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον μία εβδομάδα και πως ακυρώνονται τα ταξίδια του Ιουλίου, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στο τι τον έφερε στο νοσοκομείο.

«Πάλι νοσοκομείο. Μέσα στο καλοκαίρι. Τα ταξίδια του Ιουλίου ακυρώθηκαν, θα μείνω αρκετά, τουλάχιστον βδομάδα . Αρκεί να βγω κύριος» έγραψε στην ανάρτησή που συνόδευε με τη φωτογραφία.

Ο Ηλίας Μαμαλάκης είχε νοσηλευτεί και στη Λευκωσία τον περασμένο χειμώνα, δηλώνοντας μετά πως, κάποια τοξίνη του δημιούργησε αφυδάτωση και στη συνέχεια δυσλειτουργία στα νεφρά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Χόλυγουντ - Απεργία ηθοποιών: Μαζική συμμετοχή και οργή (εικόνες)

Καύσωνας - Ζερεφός στον ΑΝΤ1: κίνδυνος ερημοποίησης τα επόμενα χρόνια (βίντεο)

ΣΥΡΙΖΑ: “Κλείδωσαν” οι τέσσερις “μονομάχοι” για την ηγεσία